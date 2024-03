Dopo mesi di attesa è online il configuratore della Dacia Duster 2024, che apre così gli ordini in Italia. I prezzi sono già noti: si parte dai 19.700 euro dell'allestimento Essential mosso dal 1.0 turbo benzina/GPL e si arriva ai 28.650 della Duster ibrida in allestimento Extreme o Journey.

In totale gli allestimenti sono 4 mentre a livello di motorizzazioni l'offerta comprende tre differenti opzioni: oltre ai già citati GPL da 100 CV e full hybrid da 140 CV è infatti disponibile anche il 1.2 mild hybrid a 48V da 130 CV, disponibile sia con la trazione anteriore sia con l'integrale ma solo con il cambio manuale 6 marce.

Dacia Duster 2024, il configuratore

Il configuratore della Dacia Duster 2024 permette prima di tutto di dare uno sguardo alla versione entry level, la Essential, l'unica a rimanere sotto la soglia dei 20.000 euro. Di serie tra le altre cose offre cerchi in acciaio da 16", luci Eco-LED, barre nere fisse al tetto, sensori di parcheggio posteriori, assistente di mantenimento corsia, climatizzatore manuale, cruise control e computer di bordo da 3,5". Non è presente il monitor centrale da 10" ma un alloggio nel quale sistemare il proprio smartphone che, collegato via bluetooth all'auto, permette di utilizzarlo per gestire riproduzione musica, navigazione e telefonate.

Come cambiano gli interni della Dacia Duster tra Essential ed Extreme

La Dacia Duster 2024 è poi disponibile in 7 differenti colorazioni. Di serie è disponibile il Bianco Giaccio mentre con un sovrapprezzo di 750 ci sono Grigio Scisto, Sandstone (disponibili anche per Essential) Verde Oxide, Terracotta, Lichen Kaki e Nero Nacre' (disponibili a partire dall'allestimento Expression).

Per quanto riguarda i cerchi invece la versione base è disponibile con quelli in acciaio da 16, la Duster Expression unicamente con quelli in lega da 17" mentre la Journey monta cerchi da 18". L'unica che permette di scegliere tra due differenti taglie è la Dacia Duster Extreme che di serie monta i Tergan da 17" mentre con 250 euro in più si può optare per i Tagasan da 18".

Dacia Duster 2024 con carrozzeria Verde Oxide Dacia Duster 2024 con carrozzeria Grigio Scisto

A livello di motorizzazioni invece l'unica unità disponibile per tutti gli allestimenti è la Eco-G 100 a GPL, mentre mild hybrid e full hybrid non possono essere scelti in abbinamento alla Duster Essential ed Expression. Per quanto riguarda la trazione 4x4 - abbinata unicamente al 1.2 mild hybrid da 130 CV - è abbinabile unicamente all'allestimento Extreme.

Dacia Duster 2024, gli allestimenti

Detto della Essential la Dacia Duster 2024 Expression di serie monta cerchi in lega da 17", strumentazione digitale da 7", monitor centrale da 10", telecamera posteriore, sensore pioggia, luci ad azionamento automatico e bracciolo centrale con porta oggetti, .

Dacia Duster Essential ed Extreme, come cambiano gli esterni

La Journey aggiunge climatizzatore automatico, caricatore wireless per lo smartphone, infotainment da 10" con navigatore satellitare connesso e presa da 12V nel bagagliaio.

Infine la Dacia Duster 2024 in allestimento Extreme toglie qualcosa rispetto alla Journey - come piastra a induzione per ricaricare lo smartphone, la navigazione connessa e freno di stazionamento elettrico aggiungendo le barre modulari sul tetto, hill descend control e alcuni dettagli estetici dedicati.

Dacia Duster 2024, tutti i prezzi

Modello Essential Expression Extreme Journey Dacia Duster ECO-G 100 19.700 22.150 23.650 23.650 Dacia Duster TCe 130 4x2 - - 25.150 25.150 Dacia Duster TCe 130 4x4 - - 27.650 - Dacia Duster Hybrid 140 - - 28.650 28.650

Il video della Dacia Duster 2024 vista dal vivo