Quello dei SUV di segmento C (o compatti se preferite) è particolarmente ricco di modelli con differenti tipologie di motorizzazioni, si da classici benzina e diesel fino all'elettrico puro, passando per differenti livelli di elettrificazione. Powertrain che per la prima volta sbarcano a bordo anche della Dacia Duster che con la nuova generazione adotta sistemi mild hybrid e full hybrid, per contenere i consumi e sfidare ad armi pari la concorrenza. Assieme a prezzi che - come anticipato - rimarranno contenuti.

Proprio da questi presupposti vogliamo mettere a confronto, per ora solo a ruote ferme, la Dacia Duster 2024 con altri modelli simili a livello di dimensioni e motorizzazioni, mentre per quanto riguarda i listini - al di là di quelli ancora da definire per il SUV rumeno - la partita si gioca su livelli differenti. Solo DR 4.0 ed EVO 4 si avvicinano alla Dacia mentre Seat Ateca, Suzuki S-Cross e Skoda Karoq attaccano ben più in alto.

Coupé? No grazie

Partendo dalle dimensioni la Dacia Duster 2024 arriva a 4,34 metri, invariata rispetto alla generazione uscente. Misura che la colloca a metà strada tra la Suzuki S-Cross (la più corta del gruppo con 4,3 metri) e la Skoda Karoq (4,39 metri). Al top invece per quanto riguarda il passo (la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore) con 2,65 metri.

Dacia Duster 2024 DR 4.0

Gli stili delle concorrenti sono differenti e si allineano ai family feeling dei rispettivi brand, mentre per quanto riguarda l'andamento della carrozzeria nessuna strizza l'occhio al mondo dei SUV coupé, mantenendo linee più classiche per non sacrificare abitabilità e spazio di carico.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Dacia Duster 2024 4,34 metri 1,81 metri 1,65 metri 2,65 metri DR 4.0 4,32 metri 1,83 metri 1,67 metri 2,63 metri EVO 4 4,33 metri 1,77 metri 1,64 metri 2,56 metri Seat Ateca 4,38 metri 1,84 metri 1,6 metri 2,63 metri Skoda Karoq 4,39 metri 1,84 metri 1,6 metri 2,63 metri Suzuki S-Cross 4,3 metri 1,79 metri 1,58 metri 2,6 metri

Spazio per tutto

Per quanto riguarda gli interni con la nuova generazione, come detto più volte, la Dacia Duster 2024 compie un notevole balzo in avanti sotto tutti i punti di vista. Certo, le plastiche rimangono rigide in ogni dove ma danno una sensazione di solidità.

Dacia Duster 2024, gli interni DR 4.0, gli interni

L'aspetto che più conta è quello della tecnologia con la grande novità rappresentata dalla strumentazione digitale da 7", non la più grande tra le sfidanti ma comunque sufficiente per dare una profonda iniezione di tecnologia. Una specifica che la pone a livello delle concorrenti, Seat Ateca e Skoda Karoq che fanno meglio quanto a dimensioni e quantità di schermate disponibili. L'eccezione è composta dalla Suzuki S-Cross, l'unica disponibile unicamente con strumentazione analogica.

EVO 4, gli interni Seat Ateca, gli interni

Al centro della plancia è sistemato il monitor dell'infotainment da 10,1" (il più grande tra le concorrenti), profondamente evoluto rispetto a quello della precedente generazione, connesso e compatibile con Android Auto e Apple CarPlay anche in modalità wireless.

Parlando di spazio la Dacia Duster 2024 vede crescere il volume del bagagliaio a 472 litri, in linea con le concorrenti.

Skoda Karoq, gli interni Suzuki S-Cross, gli interni

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio minimo Dacia Duster 2024 Si 10,1" 472 DR 4.0 Si 9" 600 EVO 4 Si 9" 340 Seat Ateca Si 9,2" 485/510 Skoda Karoq Si 9,2" 479/521 Suzuki S-Cross No 9" 293/430

I motori

Come detto in questo confronto abbiamo preso modelli sovrapponibili per quanto riguarda le motorizzazioni, lasciando quindi fuori quelli disponibili anche in versione 100% elettrica.

Grazie alla nuova piattaforma la Dacia Duster 2024 adotta per la prima volta anche powertrain elettrificati, un mild hybrid e un full hybrid, affiancando il GPL, sempre apprezzato in vari mercati (Italia compresa) con trazione che può essere anteriore o integrale.

EVO 4

Guardando alle concorrenti ci sono scelte differenti: la Suzuki S-Cross è l'unica a offrire solo motorizzazioni elettrificate mentre il resto punta su unità termiche, con Seat Ateca e Skoda Karoq che puntano ancora anche sul diesel.

Modello Benzina Diesel Mild Hybrid Full Hybrid GPL Dacia Duster 2024 n.d. n.d. 1.2 130 CV 1.6 140 CV 1.0 100 CV DR 4.0 1.6 114 CV n.d. n.d. n.d. 1.6 106 CV EVO 4 1.6 114 CV n.d. n.d. n.d. 1.6 106 CV Seat Ateca 1.0 110 CV

1.5 150 CV 2.0 115 CV

2.0 150 CV n.d. n.d. n.d. Skoda Karoq 1.0 110 CV

1.5 150 CV

2.0 190 CV 2.0 115 CV

2.0 150 CV n.d. n.d. n.d. Suzuki S-Cross n.d. n.d. 1.4 130 CV 1.4 115 CV n.d.

Prezzi

Eccoci alla parte "calda" del confronto. Detto che della Dacia Duster 2024 non sono ancora stati comunicati i prezzi ufficiali sappiamo che la versione base sarà offerta a meno di 20.000 euro. Un incremento rispetto ai circa 17.000 euro necessari oggi per portarsi a casa la Duster base, ma comunque ben inferiori rispetto alla concorrenza. O almeno la buona parte.

Skoda Karoq Suzuki S-Cross

Solo DR 4.0 ed EVO 4 infatti riescono a stare sotto i 20.000 euro rispettivamente a 19.900 e 18.900 euro. Il resto delle concorrenti si posiziona invece più verso i 30.000 euro.