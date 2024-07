Lunghezza : 3.990 mm

: 3.990 mm Larghezza : 1.760 mm

Altezza : 1.570 mm

Passo : n.d. mm

Bagagliaio : 361/n.d. litri

La Fiat Grande Panda è stata presentata l'11 luglio 2024, il giorno dell'anniversario dei 125 anni della Casa italiana. Si tratta di un'utilitaria di segmento B lunga meno di quattro metri, valore superiore a quello della Panda, rispetto alla quale ha anche un bagagliaio più grande.

Disponibile con un powetraion 100% elettrico e con sistema mild hybrid, ha interni pensati in maniera razionale, con diverse soluzioni utili alla vita di tutti i giorni. Scopriamo quanto è grande.

Fiat Grande Panda, le dimensioni

Le proporzioni della nuova Fiat Grande Panda sono da utilitaria di segmento B, con un assetto leggermente rialzato che la avvicina anche al mondo dei piccoli SUV e crossover (ricordate la Sisley degli anni '90?).

La carrozzeria ha forme piuttosto massicce e squadrate e una lunghezza di soli 3,99 m, una larghezza di 1,75 m e un'altezza di 1,57 m, valori che le permettono di regalare molto spazio agli occupanti e ai bagagli, come vedremo tra poco.

Fiat Fiat Grande Panda (2024), il posteriore

Fiat Grande Panda, abitabilità e bagagliaio

Come abbiamo detto, gli interni della nuova Fiat Grande Panda sono spaziosi per essere quelli di un'auto di segmento B, qualcosa di possibile grazie al disegno regolare della carrozzeria e alla piattaforma pensata - anche - per modelli elettrici.

L'ambiente, in particolare, è ricco di dettagli che impreziosiscono l'atmosfera, molti dei quali con forma ovale a ricordare il circuito che si trova sul tetto del Lingotto a Torino, e non mancano nemmeno vani portaoggetti di generose dimensioni, come il pozzetto anteriore da ben 13 litri (quasi un record).

Fiat Grande Panda (2024), l'abitabilità anteriore Fiat Fiat Grande Panda (2024), l'abitabilità posteriore

A essere molto buona sulla nuova Fiat Grande Panda, in particolare, è la volumetria del bagagliaio che, come detto, arriva fino a 361 litri in configurazione 5 posti con i sedili posteriori in uso, un valore piuttosto elevato per il segmento e ben superiore a quello della Panda prodotta a Pomigliano d'Arco (di soli 225 litri).

Fiat Grande Panda, le concorrenti con dimensioni simili

Prendendo come riferimento la lunghezza di 3,99 metri e il segmento B di appartenenza, le alternative alla nuova Fiat Grande Panda sono diverse. La prima è sicuramente la nuova Citroen C3, con la quale l'italiana condivide telaio e progetto, ma non solo.

Ampliando il campo, infatti, ci sono anche la Suzuki Ignis, la Toyota Aygo X e la Fiat Panda. In futuro, poi, si aggiungerà anche la nuova Hyundai Inster attesa al debutto nei prossimi mesi. Allargando ancora di più lo sguardo (soprattutto in termini di dimensioni), infine, possiamo considerare anche la Dacia Sandero.

Modello Lunghezza Bagagliaio Fiat Grande Panda 3,99 metri 361/n.d. litri Citroen C3 4,01 metri 310/n.d. litri Dacia Sandero 4,08 metri 410/1.455 litri Fiat Panda 3,69 metri 225/870 litri Hyundai Inster 3,82 metri 238/1.059 litri Suzuki Ignis 3,70 metri 260/514 litri Toyota Aygo X 3,70 metri 231/829 litri