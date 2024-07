Oggi è il giorno della Fiat Grande Panda, la versione più grande e (anche) elettrica della citycar italiana. Un debutto in scena al Lingotto di Torino per un modello destinato a riscrivere la storia della Panda. Non solo dal punto di vista meccanico.

Per la prima volta infatti la Fiat Panda darà vita a una famiglia di modelli diversi tra loro per dimensioni e stile, unite però dalla piattaforma (la Smart Car di Stellantis) e dalla filosofia. Dovrebbero essere 5 in totale e due di questi sono stati mostrati in un video ufficiale. Peccato però che fossero completamente pixelati. Qualche dettaglio però è emerso.

Voglia di SUV

Protagoniste del filmato dovrebbero essere la Fiat Giga Panda e la Grande Panda Fastback (nomi ancora tutti da confermare) in versione definitiva, ispirate alle concept presentate a fine febbraio 2024.

Fiat Le prime foto delle Fiat Giga Panda e Grande Panda Fastback Fiat Giga Panda concept

Entrambe basate, come la Grande Panda sulla piattaforma Smart Car avranno dimensioni ancora più importanti, sforando abbondantemente quota 4 metri. La Giga Panda potrebbe assestarsi intorno ai 4,39 metri come la C3 Aircross 2024, riproponendo l'abitacolo a 7 posti, la Fastback invece potrebbe essere poco più corta - quota 4,3 metri - riprendendo così la Citroen Basalt Vision destinata a Sud America e Asia.

Fiat Fiat Panda Fastback Fiat Panda Fastback concept

Per quanto riguarda le motorizzazioni si partirà quasi certamente con powertrain 100% elettrici da 113 CV, per poi adottare anche unità benzina ed elettrificate, sfruttando la natura multi energia della piattaforma.

Nel corso della presentazione Olivier Francois, numero uno di Fiat, non ha anticipato nulla circa la loro presentazione ma essendo state ormai definite dal punto di vista stilistico potrebbero arrivare nel corso del 2025, seguite negli anni successivi dagli altri due modelli.