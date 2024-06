La Fiat Grande Panda è solo l'inizio di una nuova famiglia di modelli. Il modello (anche) elettrico presentato pochi giorni fa rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell'utilitaria più famosa d'Italia.

La Panda diventa "Grande" per via delle dimensioni più imponenti rispetto al passato, ma non sarà la più grande in assoluto tra le Panda. Già, perché nei piani di Stellantis c'è anche un modello extra large che potrebbe arrivare tra il 2025 e il 2026 e che potrebbe chiamarsi appunto "Panda XL".

Da "Grande" a "Giga"

In realtà, sul nome non ci sono ancora certezze, anche perché c'è chi pensa che potrebbe essere definita "Giga Panda". Sulle forme, però, c'è qualche informazione in più, tanto che per immaginarla abbiamo realizzato un esclusivo render.

Fiat Giga Panda (2025), il render di Motor1.com

Quest'ultimo prende spunto non solo dalla Grande Panda appena presentata, ma anche dal concept Panda SUV mostrato un anno fa. Per la prima volta, infatti, la Panda potrebbe assumere le sembianze di un crossover di dimensioni generose, con un posizionamento che potrebbe essere molto simile a quello della Citroen C3 Aircross e della Opel Frontera, che al pari di questa Panda XL, si basano su una versione a passo lungo della piattaforma Smart Car.

Citroën C3 Aircross (2024) Opel Frontera

Pur mantenendo il design squadrato del modello di base, quindi, la versione a passo lungo dovrebbe allungarsi di almeno 20-25 cm, sfiorando i 4,4 metri di lunghezza. A ciò potrebbe aggiungersi la possibilità di una terza fila di sedili: avreste mai pensato di vedere una Panda a 7 posti?

Interni e motori

Con ogni probabilità, gli interni saranno identici a quelli della Grande Panda. Come visto nelle recenti foto spia, a bordo troveremo elementi rettangolari e circolari, oltre a rivestimenti bicolore e un feeling che ricorda tanto quello delle primissime generazioni.

A bordo, si vede anche la levetta del cambio automatico. Sì, perché la Fiat dovrebbe essere disponibile in una motorizzazione elettrica da 113 CV e in una mild hybrid a benzina 1.2 da 101 CV.

Viste le dimensioni extra, la Panda XL potrebbe essere la prima a ricevere anche il 1.2 mild hybrid da 136 CV, già previsto per l'Opel Frontera, altro modello "imparentato" col crossover di casa nostra.