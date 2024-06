La Fiat Grande Panda è una delle novità più attese del 2024 e dopo averla vista in versione definitiva grazie alle prime foto ufficiali, eccola comparire per le strade di Torino. Nessun test in anteprima, ma una semplice sessione di riprese per lo spot pubblicitario che andrà in onda tra qualche settimana.

A pubblicare le foto è stato il profilo Instagram au_tospotter, che mostra la Fiat Grande Panda in diverse angolazioni e con un colore differente rispetto a quello sfoggiato nelle immagini ufficiali.

Quella elettrica

Protagonista degli scatti è la Fiat Grande Panda in versione 100% elettrica, particolare palesato dall'assenza dello scarico e - soprattutto - da un'immagine che la ritrae durante la ricarica. La tinta color mattone della carrozzeria permette di apprezzare maggiormente alcuni elementi delle fiancate, con profonde nervature che le attraversano nella parte centrale. Anche la scritta "Panda" - presente sopra il brancardo e sul portellone - risalta maggiormente.

Le nuove foto non aiutano a farsi un'idea di come saranno gli interi della Fiat Grande Panda. In nostro aiuto arriva la concept presentata qualche tempo fa, molto simile nello stile alla versione di serie. Certo, verranno eliminati gli eccessi tipici dei prototipi, ma tra richiami al passato - l'iconica tascona della prima Fiat Panda - all'ambiente minimal con il giusto tocco di tecnologia, ritroveremo molti elementi visti sulla concept. Assieme a punti di contatto con la nuova Citroen C3, con la quale condivide la piattaforma STLA Smart Car.

Lo stesso avverrà per le motorizzazioni, con il powertrain elettrico da 113 CV - previsto per il debutto - e il 1.2 benzina da 100 CV. Una gamma multienergia con prezzi che dovrebbero essere inferiori ai 25.000 euro per l'elettrica e intorno ai 15.000 per la versione termica.

Per maggiori informazioni non resta che attendere l'11 luglio 2024, quando la Fiat Grande Panda verrà presentata ufficialmente.