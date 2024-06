Alla Fiat Grande Panda è bastato scendere in strada impegnata nella prima sessione di foto ufficiali a Torino per attirare l'attenzione di chi è a caccia di immagini "rubate".

La nuova compatta e spigolosa creatura di Fiat non ha solamente sfoggiato un colore di carrozzeria diverso da quello delle foto di presentazione, ma ha anche mostrato parte degli interni.

Nonostante i finestrini chiusi e i relativi riflessi che riducono la visibilità interna, i "segugi" di au_tospotter sono infatti riusciti a fotografare la plancia, il volante e i sedili della Grande Panda e li hanno pubblicati sul loro profilo Instagram.

Rotondità e altri stilemi Fiat per gli interni

L'elemento che spicca maggiormente da queste foto spia della Grande Panda è il design della plancia che mostra molte differenze rispetto a quella delle cugine Citroen C3 e Opel Frontera. Evidente è il design arrotondato di molti dettagli come l'intera struttura del cruscotto, del pannello che integra quadro strumenti digitale e infotainment, della console centrale e delle maniglie interne delle portiere.

Perfettamente rettangolari appaiono invece le bocchette di aerazione laterali che riprendono in parte lo stile spigoloso della carrozzeria (qui le foto spia). L'abitacolo della Fiat Grande Panda che appare in queste foto in anteprima sembra essere di una versione piuttosto ricca, con rivestimenti bicolore, comandi al volante, cruise control e poggiatesta integrati nei sedili.

Il nostro video della Fiat Grande Panda

Cambio automatico per ibrida ed elettrica

Ben evidente è anche la levetta del cambio automatico che sarà disponibile sia sulla Grande Panda elettrica da 113 CV che sulla 1.2 Hybrid da 101 CV. Ricordiamo infatti che per il momento Fiat ha annunciato per la Grande Panda la disponibilità della versione elettrica al 100% e della mild hybrid a 48 volt, ma non della 1.2 benzina già offerta dalla Citroen C3.

Non ancora confermato è anche il possibile arrivo di una Fiat Grande Panda col motore 1.2 mild hybrid da 136 CV già annunciato per la Opel Frontera.