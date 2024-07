Rinnovata sì, ma non rivoluzionata. La Cupra Formentor si è aggiornata di recente con un restyling di sostanza, che ne ha rivisto le forme della carrozzeria e degli interni, oltre ad alcune motorizzazioni.

Com’è cambiato a bordo il SUV spagnolo, quindi? Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti principali.

Cupra Formentor, la plancia

La plancia della Formentor mantiene una riconoscibilità importante anche nel restyling. Le forme affilate caratterizzano sempre il SUV di casa Cupra, che si distingue per i due grandi schermi del quadro strumenti e dell’infotainment.

Cupra Formentor restyling, il volante

I pochi comandi fisici danno un’idea di minimalismo, mentre la scelta dei materiali resta curata.

Cupra Formentor, la connettività

Lo schermo dell’infotainment passa da 12” a 12,9”. Al di là della diagonale superiore, ciò che cambia rispetto al modello pre restyling sono la praticità d’utilizzo e l’interfaccia. Infatti, ora i comandi a sfioramento della climatizzazione e dal volume della radio posizionati sotto al display centrale sono retroilluminati, mentre le grafiche dell’infotelematica sono state completamente aggiornate.

C’è una nuova disposizione delle icone e delle schermate, mentre le funzioni sono rimaste pressoché le stesse. Dall’infotainment si possono sempre gestire le modalità di guida, le impostazioni sulle luci d’ambiente e il sistema di telecamere. A completare la dotazione tecnologica sono il quadro strumenti digitale da 10,25” e l’impianto audio Sennheiser da 12 altoparlanti e 390 W.

Cupra Formentor, qualità e materiali

Gli interni della Cupra sono sicuramente d’impatto, con materiali morbidi per la parte superiore della plancia e i pannelli delle portiere, in cui spiccano anche le cuciture a contrasto color rame. Stesso discorso per il volante, che presenta un’imbottitura più spessa in posizione 9:15.

Cupra Formentor 2024, i pannelli porta e gli altoparlanti Sennheiser

Per il resto, troviamo anche finiture in piano black e alluminio spazzolato, oltre a numerosi richiami al color rame presenti in tutto l’abitacolo. Le uniche parti ruvide sono nella parte inferiore delle portiere e del tunnel centrale.

Cupra Formentor, lo spazio

Nonostante le forme sportive e da coupé, la spaziosità non manca a bordo della Formentor. Davanti c’è spazio sia per il guidatore che per il passeggero, coi sedili CupBucket delle versioni più cattive che contengono bene i fianchi e hanno le regolazioni elettriche.

Cupra Formentor 2024, il dettaglio dei sedili

Dietro, il tetto inclinato non toglie abitabilità, con tre passeggeri che stanno comodi, anche se il tunnel centrale riduce un po’ lo spazio per le gambe al centro.

Non al vertice della categoria ma comunque buona la capacità del bagagliaio, che va da un minimo di 420 litri fino a 1.500 litri abbattendo i sedili posteriori. Tra l’altro, il divanetto presenta una botola al centro per far passare oggetti lunghi come gli sci.

Cupra Formentor, la nostra prova su strada