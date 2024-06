La Cupra Tavascan è il primo SUV coupé completamente elettrico del marchio, progettato e sviluppato a Barcellona. Il suo nuovo linguaggio di design, che si trasferirà alle future auto elettrificate della gamma del marchio, le è da poco valso un premio Red Dot ed ora è il momento del debutto in concessionaria.

Online è disponibile il configuratore, dove si può confezionare l'auto su misura. Vediamo quali sono gli allestimenti e quanto costano.

Cupra Tavascan, allestimenti e prezzi

La Cupra Tavascan Endurance è la versione entry-level, ha un motore singolo, trazione posteriore, 286 CV (210 kW) e tre allestimenti: Lite, Immersive e Adrenaline.

La Endurance Lite ha fari anteriori a firma luminosa triangolare con logo CUPRA illuminato, specchietti elettrici riscaldabili, tetto integrale, pre-installazione del gancio traino, ambient light "Immersive" e cerchi in lega da 19" (include bulloni antifurto). Dentro offre sedili anteriori riscalbabili e regolabili in altezza, head up display con realtà aumentata e volante multifunzionale in pelle. Sempre di serie ci sono: display infotainment da 15" (2 USB type C anteriori, 2 posteriori), Apple Car Play e Android Auto wireless, Connectivity box (sistema di ricarica wireless per smartphone) e Cupra Connect.

Endurance Lite 77 kWh (net) 210 kW (286 CV) Consumi e autonomia Esterni Interni + Audio - Navigazione Sicurezza - Tecnologia Da 51.850 euro - Consumi elettrici 15.2 kWh/100km

- Autonomia 569 km - Fari anteriori a firma luminosa triangolare con logo CUPRA illuminato

- Gruppo ottico posteriore con logo CUPRA illuminato

- Specchietti elettrici riscaldabili

- Tetto integrale

- Pre-installazione gancio traino

- Ambient light "Immersive" - Cerchi in lega da 19" (include bulloni antifurto) - Pedaliera in alluminio

- Ambient light

-Ammortizzatori anteriori

- Sedili anteriori riscaldabili

- Regolazione in altezza sedili anteriori

- Head up display con realtà aumentata

- Volante multifunzionale in pelle - Display infotainment da 15" (2 USB type C anteriori, 2 posteriori)

- Apple Car Play™ & Android Auto™ - wireless

Connectivity box (sistema - di ricarica wireless per smartphone)

- CUPRA Connect - Rollover assist

- Sensori parcheggio anteriori e posteriori

- Travel assist 2.5 con traffic jam assist e emergency assist

- 7 Airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina, airbag centrale)

- Sensori luce e pioggia

- Drive Profile

- Keyless GO

- Sterzo progressivo

- Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti

- Avvisatore acustico e visivo cinture di sicurezza

-Disattivazione airbag passeggero

- Sistema ancoraggio ISOFIX i-Size, 3 top tether

- Sistema di riconoscimento della stanchezza e dell'attenzione

- Videocamera posteriore

- Sistema per la chiamata di emergenza e-Call

- Cavo di ricarica MODE 3

- Adaptive Cruise Control (ACC)

La Endurance Immersive ha i vetri posteriori oscurati, un doppio fondo nel vano bagagli, gli specchietti esterni richiudibili e i cerchi in lega da 20". Rispetto alla Lite offre, tra le altre cose, il sistema audio Sennheiser, il DAB (Digital Audio Broadcasting), il Cupra Connect plus (3 anni) e il sistema di ricarica wireless per smartphone.

Endurance Immersive 77 kWh (net) 210 kW (286 CV) Consumi e autonomia Esterni Interni + Audio - Navigazione Sicurezza - Tecnologia Da 52.800 euro - Consumi elettrici 15.6 kWh/100km

- Autonomia 557 km Dotazioni di serie Lite + - Doppio fondo nel vano bagagli

- Specchietti esterni richiudibili - Vetri posteriori oscurati - Cerchi in lega da 20" (include bulloni antifurto) Dotazioni di serie Lite + - Volante racing multifunzione con leve del cambio integrate

- Volante riscaldabile - Regolazione elettrica sedili anteriori

- Rivestimento sedili in tessuto - Sedili anteriori riscaldabili

- Prezzo Speciale - CUPRA Connect plus - 3 anni - Connectivity box (sistema di ricarica wireless per smartphone) - Sistema di Navigazione

- Sistema audio Sennheiser - DAB (Digital Audio Broadcasting) - Travel assist 2.5 con traffic jam assist e emergency assist

- Antifurto volumetrico

- 7 Airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina, airbag centrale)

- Sensori luce e pioggia

- Drive Profile

- Sterzo progressivo

- Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti

- Avvisatore acustico e visivo cinture di sicurezza

- Disattivazione airbag passeggero

- Sistema ancoraggio ISOFIX i-Size, 3 top tether

- Sistema di riconoscimento della stanchezza e dell'attenzione

- Videocamera posteriore

- Sistema per la chiamata di emergenza e-Call

- Intelligent Park assist

- Portellone elettrico con "handsfree"

- Cavo di ricarica MODE 3

- Adaptive Cruise Control (ACC)

La Cupra Tavascan Endurance Adrenaline aggiunge specchietti elettrici riscaldabili, welcome light con logo, tetto panoramico, cerchi in lega da 21" e a bordo il volante racing multifunzione con leve del cambio integrate è riscaldabile e i sedili anteriori regolabili elettricamente.

Endurance Adrenaline 77 kWh (net) 210 kW (286 CV) Consumi e autonomia Esterni Interni + Audio - Navigazione Sicurezza - Tecnologia Da 56.600 euro - Consumi elettrici 16 kWh/100km

- Autonomia 545 km Dotazioni di serie Immersive + - Tetto panoramico - Specchietti elettrici riscaldabili - Cerchi in lega da 21" machined (include bulloni antifurto) Dotazioni di serie Immersive + - Display head-up Dotazioni di serie Immersive

La Cupra Tavascan VZ Adrenaline offre la dotazione della Endurance Adrenaline e una configurazione a doppio motore che garantisce trazione integrale e 340 CV (250 kW) di potenza. Prezzi da 69.950 euro

Per tutte è disponibile il Winter Pack (pompa di calore, sedili anteriori riscaldabili) a 1.500 euro.