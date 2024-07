Sappiamo ormai che il W12 ha smesso di trovare posto sotto i (lunghissimi) cofani delle Bentley, per lasciare spazio a un nuovo V8. I tempi cambiano. A non cambiare però è la voglia di alzare sempre più l'asticella delle prestazioni, ecco perché il 4 litri biturbo benzina è affiancato da un'unità elettrica. Risultato: stanno nascendo le auto più potenti di sempre della Casa di Crewe.

E così la nuova Flying Spur, attesa al debutto nei prossimi mesi, sarà la Bentley 4 porte più potente di sempre.

Cuore di famiglia

L'ammiraglia della B alata monterà lo stesso powertrain della nuova Continental GT, composto dal già citato V8 biturbo di 4 litri unito a un elettrico per un totale di 782 CV, esattamente come la coupé. Il tutto condito da ben 1.000 Nm di coppia. Dati relativi alle prestazioni non ce ne sono ancora, per avere un riferimento la nuova Continental GT passa da 0 a 100 km/h in 3,2" toccando i 335 km/h di velocità massima.

Il motore Ultra Performance Hybrid di Bentley

Il comunicato non parla nemmeno della potenza delle batterie ma dovrebbe mantenere i 25,9 kWh della sorella, per un'autonomia in modalità 100% elettrica pari a 72 km, mentre unendo riserva di energia e serbatoio della benzina si potranno percorrere più di 800 km.

Nulla viene detto riguardo lo stile della nuova Bentley Fliyng Spur e la foto mostra unicamente parte del frontale, con i classici gruppi ottici circolari caratterizzati qui da una lavorazione simile al diamante. Non manca naturalmente la B alata appollaiata sulla sommità del cofano. Non ci aspettiamo comunque un design di rottura con la tradizione, giusto aggiornamenti in qualche dettaglio, accompagnati da un updgrade tecnologico importante lato telaio, assistenti alla guida e interni. Dove ci sarà naturalmente il classico lusso Bentley.