I motori a 12 cilindri stanno gradualmente abbandonando i listini di tutte le Case auto di lusso del mondo e tra queste c'è anche Bentley, che manderà in pensione definitivamente il suo iconico motore W12 nel corso dell'estate.

La Batur Convertible appena presentata, infatti, sarà l'ultima auto a montarlo, ma cosa verrà dopo? La risposta è un nuovo V8 ibrido plug-in, in grado di sviluppare fino a oltre 740 CV di potenza nella sua versione più spinta.

Il nuovo super motore

Il nuovo powertrain elettrificato della Casa britannica oggi parte del Gruppo Volkswagen si chiama "Ultra Performance Hybrid". La sua configurazione ibrida si basa su un motore a benzina V8 abbinato a un motore elettrico.

Secondo la stessa Bentley, la potenza combinata del sistema in alcune configurazioni più spinte potrà superare i 740 CV di potenza combinata, ovvero ben 89 CV in più di quanto attualmente offerto su Flying Spur Speed e Continental GT Speed.

Bentley Ultra Performance Hybrid

A differenza della potenza, la quantità esatta di coppia che il nuovo powertrain sarà in grado di emettere non è stata menzionata dalla Casa, ma è praticamente certo che il numero toccherà le quattro cifre e sarà disponibile in un intervallo di giri più ampio rispetto al W12 uscente.

Parlando infine della parte elettrica, in base a quanto dichiarato dall'azienda, un pacco batterie delle dimensioni non ancora specificate sarà in grado di garantire un'autonomia elettrica di almeno 80 km (WLTP).

Bentley Ultra Performance Hybrid

Gioco di famiglia

In un comunicato Bentley ha spiegato che il nuovo Ultra Performance Hybrid sarà il suo propulsore "più dinamico e reattivo" di sempre, nonché "il più efficiente" grazie alla tecnologia ibrida.

Guardando quanto attualmente offerto dal Gruppo Volkswagen anche su altre auto, è possibile che questo nuovo powertrain avrà diverse componenti in comune con quello presente sotto alla Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid e alla Lamborghini Urus SE appena presentata, seppur con valori di coppia e potenza più conservativi nel caso del super SUV di Sant'Agata Bolognese. Per saperne di più non resta che attendere i prossimi mesi.