Di Bentley Bentayga così ne esistono solamente 20 in tutto il mondo. Mulliner – la divisione della Casa inglese dedicata alle personalizzazioni ultra lusso – presenta l’Apex Edition, un’edizione davvero speciale per rendere ancora più esclusiva la propria Bentayga.

Basata sulla S col 4.0 V8 da 550 CV e 770 Nm, l’Apex Edition esalta ulteriormente la ricercatezza estetica e la dotazione tecnologica.

Tema su misura

L’equipaggiamento della Apex Edition parte dai cerchi in carbonio Mulliner da 22”, che consentono di risparmiare complessivamente 24 kg di massa non sospesa, oltre a migliorare l’agilità dello sterzo, la reattività in frenata e l’usura degli pneumatici.

I cerchi in carbonio della Bentley Bentayga Apex Edition

Ci sono poi sei temi specifici per questa versione, ossia degli abbinamenti speciali per esterni e interni. Tra questi, c’è quello costituito da una verniciatura Candy Red satinata, con livrea Anthracite e sottili tratti in colore Arctic White. A bordo, invece, ci sono rivestimenti in cuoio Arctic White, dettagli in Hotspur e cuciture a contrasto sui sedili.

Un altro tema importante è quello creato esclusivamente per chi è già proprietario di una Continental GT o GTC Le Mans Edition, le versioni create nel 2023 per celebrare il 20° anniversario della sesta vittoria di Bentley sul circuito di La Sarth. I clienti possono ordinare la Bentayga Apex Edition con livrea verde Verdante e fascia race Moonbeam in stile Le Mans.

Specifici anche gli interni, con pelle Beluga e sedili in tessuto Dynamica.

La plancia dell'Apex Edition

Dotazione a 5 stelle

La dotazione della Bentley è completata da una serie di aggiunte per l'Apex Edition. Per esempio, sulla Bentayga troviamo lo splitter aerodinamico, lo spoiler, i brancardi e le calotte degli specchietti in fibra di carbonio satinata con la Specifica Styling.

Bentley Bentayga Apex Edition

Gli interni sono caratterizzati da una suddivisione dei colori su misura con fascia, console centrale e listelli sottoporta in fibra di carbonio satinata e dalla Specifica Comfort a cinque posti, completata dall'impianto audio Naim for Bentley. Ulteriori tocchi personalizzati includono il ricamo degli inserti dei sedili Apex Edition con emblemi Bentley a contrasto, il logo Apex Edition sulle linee di cintura e i battitacchi in fibra di carbonio Apex Edition.