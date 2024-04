La Bentley Bentayga sceglie il lato oscuro. Nella gamma del SUV inglese debutta l’allestimento S Black Edition che, come suggerisce il nome, si caratterizza per un look completamente nero.

Tra gli aspetti più importanti di questa Bentayga ci sono i parafanghi neri, un dettaglio che non si vedeva su una Bentley da ben 105 anni. Ma non è finita qui.

Come si trasforma

La S Black Edition si riconosce per i tantissimi inserti in nero lucido sulla carrozzeria e per il badge Black Edition posizionato sul montante posteriore D. A essere neri sono anche i cerchi da 22” e le scritte Bentley, mentre le pinze dei freni sono verniciate della stessa tinta scelta per il cosiddetto “accent colour”.

Bentley Bentayga S Black Edition

Per creare un contrasto cromatico, infatti, è presente un inserto colorato sotto il paraurti anteriore, sulle minigonne e sulla parte superiore dello spoiler, con la possibilità di scegliere tra sette declinazioni: Mandarin, Signal Yellow, Klein Blue, Pillar Box Red, Ice, Hyper Green e Beluga.

Bentley Bentayga S Black Edition, gli interni

Rivisti anche gli interni, con fascia, console centrale e parte superiore delle portiere che mettono in mostra una nuova trama in fibra di carbonio. Su ogni sedile è ricamato il simbolo “S” nero, mentre il badge Black Edition è intarsiato sotto la superficie laccata delle modanature dell’abitacolo. Il pacchetto Dark Chrome è incluso di serie, con bocchette dell’aria e i relativi comandi in nero lucido.

Le motorizzazioni

Tutto confermato per le motorizzazioni. La S Black Edition è disponibile sempre col 4.0 V8 biturbo da 550 CV e 770 Nm, che consente uno scatto 0-100 km/h di 4,4 secondi e una velocità massima di 290 km/h.

In alternativa, c’è la Bentayga ibrida plug-in col 3.0 V6 TFSI e un motore elettrico da 100 kW per una potenza complessiva di 462 CV. In questa versione, lo scatto 0-100 km/h è di 5,3 secondi e la velocità massima è di 254 km/h.

Tra gli aspetti salienti della Bentley, ci sono da sottolineare il Bentley Dynamic Ride (il sistema di controllo attivo del rollio), una modalità Sport tarata in modo specifico per la S e gli scarichi sportivi.