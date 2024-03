La gamma della Bentley Bentayga S si arricchisce di nuovi pacchetti estetici. Realizzati dalla divisione Mulliner, le nuove scelte stilistiche disponibili per il SUV inglese sono un omaggio ai colori di Madre Natura.

Le tonalità floreali riprese dalla verniciatura e dagli inserti degli interni rendono la Bentayga ancora più unica nel panorama dei super SUV di lusso, senza rinunciare alle prestazioni offerte dal V8 da 550 CV.

Una personalizzazione coloratissima

Partendo dagli interni, ogni Interior Styling Package è caratterizzato da scelte di colori molto particolari.

Per esempio, il pacchetto Magenta è stato ispirato dai fiori viola della peonia, che si dice rappresentino l'onore e il rispetto, il lusso, la dignità e il potere, mentre il Glacier Blue richiama il fiore di dalia blu ghiaccio, spesso associato alla pace e all'eleganza.

Bentley Bentayga S, i nuovi pacchetti per gli interni

Ci sono poi le tonalità Azimuth Blue dei fiori blu dell'ortensia, associati alla calma e alla serenità e la Cherry Blossom dei ciliegi in fiore del Giappone, simbolo della primavera e del rinnovamento.

Oltre ai quattro pacchetti per gli interni, i clienti possono richiedere anche un Exterior Styling Package abbinato. Questo pacchetto estende il tema cromatico scelto per l'abitacolo con un body kit dedicato per rendere ancora più personalizzato il look della propria Bentayga.

Aggiornamenti per tecnologia e dotazione

Oltre ai pacchetti, per l'occasione, Bentley ha aggiornato alcuni contenuti della Bentayga.

Tra le nuovi funzioni dei sedili troviamo il Postural Adjust e il Seat Auto Climate, mentre un sistema di climatizzazione migliorato monitora le particelle all'interno e all'esterno dell'auto, attivando automaticamente la "modalità di ricircolo" quando necessario. Il sistema avanzato utilizza anche i dati cartografici per individuare le gallerie in cui si prevedono livelli di inquinamento più elevati.

Bentley Bentayga S

Un nuovo quadro strumenti per il conducente permette una visualizzazione in tempo reale della strada da percorrere e una rappresentazione in 3D degli oggetti. Inoltre, sono state migliorate le funzioni di assistenza alla guida, tra cui l'Intelligent Park Assist, il Remote Parking tramite l'app My Bentley, la 3D Surround View e l'Emergency Assist. Infine, la moquette dell'abitacolo è ora in nylon riciclato al 100% per una maggiore sostenibilità.