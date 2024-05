L'era dell'iconico propulsore W12 da 750 CV di Bentley sta tramontando (ci dirà addio quest'estate). Una delle ultime supercar ad utilizzarlo è la Batur Convertible. Si tratta essenzialmente di una versione ribassata e a cielo aperto della coupé Batur lanciata nel 2022, ma ancora più esclusiva.

La cabrio è limitata a 16 unità, mentre il modello con tetto fisso è stato costruito in 18 esemplari (tutti venduti). Il prezzo non è stato reso noto, ma sicuramente è superiore ai 2 milioni euro che ci sono voluti per aggiudicarsi la coupé.

Biturbo da 6,0 litri assemblato a mano

Per quanto riguarda il propulsore W12 che la Batur Cabrio condivide con la sua versione coupé, un sistema di aspirazione rivisto, turbocompressori potenziati, nuovi intercooler e un'ampia ricalibrazione consentono di ottenere 750 CV e 1.000 Nm di coppia. Questo sviluppo del motore celebra i risultati ottenuti in 20 anni, durante i quali è stato sviluppato per produrre quasi il 40% in più di potenza, mentre il risparmio di carburante è migliorato del 25%.

Bentley Batur Cabrio

Tutta questa potenza viene convogliata sulla strada attraverso un cambio automatico a doppia frizione a otto velocità, perfettamente adattato a una lussuosa granturismo. Gli ingegneri Bentley hanno realizzato l'intero sistema di scarico Akrapovič in titanio, compresi gli enormi terminali di scarico stampati in 3D.

Tutte le immagini ufficiali mostrano la Batur Convertible con il tetto ripiegato, ma c'è una capote nascosta dietro i sedili. Ci vogliono solo 19 secondi per abbassare o alzare il tetto semplicemente premendo un pulsante, ma non si devono superare i 50 km/h.

Interni rifiniti in oro rosa

Bentley offre la Batur Convertible esclusivamente con una disposizione a due posti, ma promette infinite possibilità di personalizzazione per ogni suo centimetro. Il prototipo Batur Convertible Car #0 sfoggia una verniciatura satinata Vermillion Gloss abbinata ad accenti in fibra di carbonio lucida.

La Batur Cabrio vista dall'alto Bentley ha realizzato gli interni con esperti orafi

All'interno ci sono inserti in oro rosa, realizzati insieme a esperti orafi dello storico Jewellery Quarter di Birmingham, in Inghilterra, e un orologio analogico riprende quello della Continental GT Convertible.