Dopo la presentazione dell'11 luglio inizia ufficialmente la produzione della Fiat Grande Panda nello stabilimento serbo di Kragujevac, cittadina a più di 100 km a sud di Belgrado. Un ulteriore passo in attesa della commercializzazione, attesa entro la fine del 2024 sia per la versione elettrica sia per la mild hybrid.

I primi esemplari che usciranno dalle linee di produzione saranno di pre serie, per vari test su strada, mentre - stando a quanto dichiarato dal presidente serbo, intervenuto per l'inaugurazione - le versioni pronte per arrivare nelle concessionarie saranno prodotte tra due mesi.

Un nuovo inizio

Basata sulla piattaforma Smart Car di Stellantis la Fiat Grande Panda rappresenta un importante tassello nella strategia della Casa, un'elettrica che punta ad avere prezzi concorrenziali - l'elettrica partirà da 24.900 euro, l'ibrida da meno di 19.000 euro - con autonomia dichiarata di 350 km, in linea con le concorrenti.

Fiat Grande Panda

Un modello completamente nuovo che non sostituirà la Fiat Panda classica, destinata a rimanere sul mercato ancora per molti anni e per questo recentemente aggiornata, con produzione confermata a Pomigliano d'Arco.

Grande famiglia

La Fiat Grande Panda rappresenta il primo di una serie di modelli della Casa basati sulla piattaforma Smart Car e facenti parte della famiglia Panda, replicando quanto successo anni fa alla Fiat 500, dalla quale sono nati modelli come 500L e 500X.

Fiat Giga Panda, il teaser Fiat Panda Fastback, il teaser

I primi ad arrivare saranno un SUV compatto e una fastback, che dovrebbero essere battezzati Fiat Giga Panda e Fiat Fastback. Il primo potrebbe riprendere le dimensioni della nuova Citroen C3 Aircross e l'abitacolo 7 posti, la seconda invece - stando almeno a quanto visto con la concept e nel video teaser pubblicato qualche giorno fa - potrebbe ispirarsi alla Citroen Basalt Vision.

Citroen C3 Aircross Citroen Basalt Vision

Per entrambe ci aspettiamo versioni puramente elettriche e mild hybrid.