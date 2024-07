La Fiat Grande Panda promette di portare qualcosa di nuovo nel mercato delle auto compatte e cittadine, una cinque porte dallo stile squadrato e un po' SUV che oltre a richiamare le forme della storica Panda del 1980 intende offrire tanto spazio con pochi ingombri, essendo lunga appena 3,99 metri.

Un'altra dote importante della Grande Panda, che come tutte le nuove Fiat punta su colori esterni vivaci e brillanti, è la possibilità di scelta tra la versione elettrica e quella mild hybrid. Anche gli interni giocano un ruolo importante nel design iconico e in parte retrò della Fiat Grande Panda. Scopriamoli in anteprima.

Fiat Grande Panda, la plancia

Il primo elemento caratterizzante della Fiat Grande Panda è proprio nella plancia dove spicca l'elemento rettangolare con i lati arrotondati ispirato alla forma della storica pista del Lingotto a Torino. La stessa forma di ovale rettangolare è riservata al pannello che include il quadro strumenti digitale da 10" e lo schermo dell'infotainment da 10,25".

Particolare attenzione è stata riservata anche all'ottimizzazione dello spazio interno, con vani portaoggetti per un totale di 13 litri ricavati nella plancia. Un vano di 3 litri richiama poi la famosa "tasca" progettata da Giorgetto Giugiaro per la Panda del 1980.

Da notare è anche la presenza del cambio a levetta sul tunnel centrale, di due prese di ricarica USB-C per i passeggeri anteriori e della classica chiave metallica per l'accensione.

Fiat Grande Panda, finiture e materiali

Tra i materiali utilizzati per l'abitacolo della Fiat Grande Panda spiccano diversi elementi decorativi di colore giallo che segnano i contorni delle bocchette di aerazione, del quadro strumenti e della console centrale.

Fiat Fiat Grande Panda (2024), il dettaglio del tunnel centrale

Curioso è poi il pannello trasparente giallo quasi al centro della plancia con la sagoma della prima Panda che si arrampica in salita. Parte della plancia è rivestita con una fibra ricavata dal bambù, compreso il cassetto portaoggetti.

Fiat C'è anche la storica Panda del 1980 Fiat Fiat Grande Panda (2024), la finitura in fibra di bambù

I sedili anteriori con poggiatesta integrato hanno una finitura a "quadrettoni" come quelli posteriori, oltre a cuciture a contrasto gialle e la scritta, sempre in giallo, "Panda made with love in Fiat".

Fiat Fiat Grande Panda (2024), i sedili anteriori

Fiat Grande Panda, lo spazio

Pur coi suoi 3,99 metri di lunghezza, inferiore alla media del segmento B che è di 4,06 metri, la nuova Fiat mette a frutto le capacità della nuova Smart Car Platform condivisa con la Citroen C3 per offrire 5 posti e ottime capacità di carico.

Fiat Fiat Grande Panda (2024), i sedili posteriori Fiat Fiat Grande Panda (2024), il bagagliaio

Il bagagliaio posteriore ha una capacità di carico di 361 litri, quindi nettamente superiore rispetto a quello dell'attuale Panda che parte da 225 litri. A titolo di confronto ricordiamo che la più grande Fiat 500X ha un bagagliaio che parte da 350 litri, cioè meno della Grande Panda.