La gamma della Hyundai Tucson restyling si arricchisce di una nuova versione, mossa dal già noto powertrain plug-in abbinato però alla trazione anteriore, che si va così ad affiancare a quella a trazione integrale.

Il powertrain è lo stesso, composto dal 1.6 turbo benzina da 160 CV abbinato a un motore elettrico da 98 CV, alimentato da una batteria da 13.8 kWh, per un totale di 253 CV e 367 Nm di coppia. I dati ufficiali dichiarano 71 km di autonomia in modalità elettrica.

Gli allestimenti e i prezzi

Come le altre versioni anche la Hyundai Tucson 2024 Plug-in Hybrid 2WD è disponibile in 3 allestimenti: Business, Exellence ed N Line, con prezzo di partenza fissato a 46.200 euro, al di sotto della soglia dei 54.900 euro degli incentivi auto 2024. A seconda dell'ISEE e della rottamazione o meno di una vecchia auto si può usufruire di uno sconto massimo di 10.000 euro.

Hyundai Tucson 2024, il posteriore

La Hyundai Tucson 2024 PHEV 2WD Business di serie offre doppio display da 12.3’’, infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, vetri posteriori oscurati, Smart Cruise control, climatizzatore automatico a bi-zona, caricatore wireless per smartphone e vari sistemi di assistenza alla guida.

L'allestimento Excellence (da 48.700 euro) aggiunge cerchi in lega leggera da 19’’, proiettori a matrice di LED, portellone posteriore ad azionamento elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabile ed Head-Up Display.

Hyundai Tucson 2024, gli interni

Stesso prezzo per la Hyundai Tucson N-Line che si contraddistingue per un look più sportivo con cerchi in lega da 19” con design dedicato, paraurti ridisegnati, passaruota in tinta carrozzeria, sedili sportivi e pedaliera rivestita in metallo.

L'arrivo nelle concessionarie è previsto per settembre.