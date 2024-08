A pochi giorni dall'inizio dell'esodo estivo verso le località di vacanza per milioni di italiani, il Mise registra prezzi in calo per tutti i carburanti e in particolare benzina e diesel.

I ribassi sono iniziati durante i primi giorni del mese e, secondo le ultime rilevazioni effettuate dal Ministero, si attestano ora su una media di 13,1 centesimi in meno rispetto al periodo precedente.

Il calo più evidente di tutti è quello sul self del gasolio per auto, che nella media nazionale scende di ben 13,39 centesimi.

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati dal Mimit secondo le ultime rilevazioni effettuate sul territorio.

Il prezzo medio nazionale della benzina oggi si attesta a 1,837 euro/litro, quello del diesel, invece, è pari a 1,717 euro/litro. Passando al GPL e al Metano, invece, per il primo il prezzo medio durante questo esodo estivo è di 0,721 euro/kg, per il secondo, invece è di 1,308 euro/kg.

Passando ai prezzi in autostrada, invece, la situazione è un po' diversa, con la benzina che si attesta al self a 1,927 euro/litro, il diesel a 1.822 euro/litro e il GPL e il Metano rispettivamente a 0,855 euro/kg e 1,456 euro/kg.

Una stazione di rifornimento

Prezzi benzina e diesel (ultima rilevazione)