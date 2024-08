I dazi europei sulle auto elettriche cinesi continuano a far discutere e ora si passa alle carte bollate. Secondo quanto anticipato da Automotive News infatti la Cina ha presentato un reclamo formale presso l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) sostenendo come

La sentenza nella conclusione provvisoria dell'UE è priva di fondamento fattuale e legale. Ha violato gravemente le regole del WTOe ha minato la cooperazione globale per affrontare il cambiamento climatico

ha sostenuto il Ministero del commercio cinese.

Passo indietro

Sempre stando a quanto riportato da Automotive News un portavoce del ministero del colosso orientale ha poi aggiunto

Esortiamo l'UE a correggere immediatamente i propri errori e a salvaguardare insieme la cooperazione economica e commerciale tra Cina e UE, nonché la stabilità della filiera di fornitura dei veicoli elettrici

Non ci sono ancora state risposte da parte della Commissione Europea, le cui mosse stanno seguendo quelle intraprese già tempo fa dagli Stati Uniti. Dazi che potrebbero diventare realtà anche in Canada, dove il Governo ne starebbe valutando l'introduzione, anche alla luce del più che possibile ingresso di BYD nel mercato locale.

I perché dei dazi in Europa

Confermati lo scorso 4 luglio e attivi dal 5 luglio i dazi europei sulle auto elettriche prodotte in Cina sono una risposta alla politica di dumping avviata dalla Cina, vale a dire tutte quelle manovre atte a mantenere bassi i prezzi in maniera artificiale, tramite sussidi statali come tassazione agevolata, prestiti e altro.

Pratica della quale la Cina è stata accusata dalla Commissione Europea, che ha così deciso di introdurre i dazi con gli importi riportati nella tabella che trovate qui sotto:

Gruppo automobilistico Nuovo dazio (da aggiungere al 10%) Dazio totale MG SAIC Motor 37,6% 47,6% Geely Group 19,9% 29,9% BYD Group 17,4% 27,4% Altre società che hanno collaborato 20,8% 30,8% Tutte le altre società 37,6% 47,6%

Come si nota la sovratassazione è diversa a seconda dei brand. Il Gruppo più colpito è SAIC, quello al quale si applicano i dazi minori è invece BYD. Gli importi sono differenti anche in base al livello di collaborazione delle Case cinesi nel corso dell'inchiesta.

Il reclamo della Cina si unisce al coro di proteste contro i dazi sollevato da alcuni costruttori tedeschi e da 31 associazioni europee, non solo del mondo automotive. Vedremo ora come risponderà l'Europa.