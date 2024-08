Come spesso scriviamo su queste pagine, non è così insolito che qualche auto d'epoca venga messa all'asta in condizioni non proprio perfette, con l'obiettivo di dare a qualche appassionato l'opportunità di restaurarla.

Probabilmente, però, non c'è mai stato nulla di simile prima d'ora a ciò che stiamo per raccontare. A ottobre, infatti, la famosa casa d'aste RM Sotheby's metterà in vendita la cosiddetta Rudi Klein Collection, ovvero uno dei più spettacolari (se non IL più spettacolare) "sfasciacarrozze" del pianeta.

Un sogno per molti

La collezione è una delle più ampie esistenti oggi. Tecnicamente parlando, si tratta davvero di uno sfasciacarrozze - dedicato esclusivamente ad auto europee - situato a Los Angeles e aperto dallo stesso Rudi Klein negli anni Cinquanta.

Nel periodo di attività, il luogo ha ottenuto un enorme successo, con il proprietario che in breve tempo si è ritrovato un'enorme lista di auto insolite e fondi sufficienti per acquistare alcuni veicoli molto belli e rari.

Robin Adams-Corteggiamento di RM Sotheby's Robin Adams-Corteggiamento di RM Sotheby's

Ma come è possibile che un luogo così iconico e ricco di storia sia rimasto intatto fino a oggi? In base a quanto si può leggere sul sito della casa d'aste, a seguito della morte di Klein, avvenuta nel 2001, la famiglia ha scelto di mantenere l'insolito posto nelle condizioni originali, senza far entrare nessuno.

Robin Adams-Courtesy Of RM Sotheby's La collezione Rudi Klein. RM Sotheby's

Tante auto uniche

Venendo al dunque e parlando di auto, nella collezione oltre a tantissime Porsche 356, diverse Lamborghini Miura e grandi quantità di ricambi per auto, ci sono anche alcune rarissime Mercedes 300 SL e varie one-off.

RM Sotheby's non ha ancora reso noti tutti i dettagli, che saranno divulgati nel mese di settembre, ma le informazioni finora rese pubbliche riguardano la presenza di una Mercedes-Benz 500 K "Caracciola" Coupé Speciale prodotta a Sindelfingen, una one-off che la casa d'aste descrive come "una delle più famose Mercedes-Benz anteguerra", una Mercedes-Benz 300 SL "Alloy" Gullwing del 1955, una Mercedes-Benz 300 SL Roadster del 1957, una Horch 855 Special Roadster del 1939, secondo RM Sotheby's l'unica ancora esistente, e una Iso Grifo A3/L Spider Prototipo di Bertone del 1967.

Robin Adams-Courtesy Of RM Sotheby's La collezione Rudi Klein. RM Sotheby's

Cary Ahl, specialista di auto di RM Sotheby's, ha commentato: