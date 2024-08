Il Goodwood Revival è un festival di tre giorni che dal 1998 si tiene ogni settembre sul circuito di Goodwood. Quest'anno è in programma da venerdì 6 a domenica 8 settembre e celebra l'80esimo anniversario dello sbarco del D-Day con una speciale parata in pista.

Saranno presenti oltre 100 veicoli militari, che hanno avuto un ruolo determinante durante lo sbarco del D-Day della Seconda Guerra Mondiale, sia in pista che in mostra, costituendo il più grande raduno di veicoli militari a Goodwood. Inoltre tutte le gare del Goodwood Revival 2024 (13) si svolgeranno esclusivamente utilizzando carburante sostenibile.

Tante celebrità

Un impressionante contingente di 100 beach buggy e auto pre-1966 scenderà in pista ogni mattina per inaugurare ufficialmente l'evento, che questa edizione vuole celebrare anche la carriera di John Surtees, a oggi l'unico pilota della storia del motorsport ad aver conquistato il titolo iridato sia nel Motomondiale che in Formula.

Presenti anche il 23 volte vincitore del TT dell'Isola di Man John McGuinness MBE, il nove volte vincitore di Le Mans Tom Kristensen, il sette volte campione NASCAR Jimmie Johnson e il quattro volte campione IndyCar Dario Franchitti.

Nella lista anche i campioni del mondo di Formula 1 Sir Jackie Stewart e Jacques Villeneuve, così come gli ex piloti di Formula 1 Derek Bell, Karun Chandhok e il detentore del record di Goodwood Hillclimb Max Chilton.

Non solo auto d'epoca

Una novità molto interessante di quest'anno è la partecipazione della Betty Richmond Driving School che presenterà simulatori di guida in stile anni '50.

Un punto fermo del Revival resta invece il Freddie March Spirit of Aviation che riunisce alcuni degli aerei pre-1966 più eleganti al mondo e quest'anno celebra Freddie March, il nono duca di Richmond, ex ingegnere aeronautico, pilota automobilistico e imprenditore.