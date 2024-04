Auto Moto Turin Show (AMTS) è un evento motoristico piemontese alla sua prima edizione che va in scena dal 19 al 21 aprile al Lingotto Fiere di Torino con l'obiettivo di celebrare la cultura motoristica in tutti i suoi aspetti: dalle auto storiche a quelle elaborate, passando per le icone del cinema, fino alle youngtimer.

Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere su questa edizione di partenza e come si può vincere una Fiat 500 Hybrid.

Auto Moto Turin Show 2024, le aree tematiche della fiera

Auto Moto Turin Show 2024 si articola in quattro aree tematiche principali:

Area expo : mercato, con le più prestigiose vetture da collezione, gli ultimi modelli e le innovazioni del settore automobilistico, con focus sulle tendenze per i giovanissimi e le proposte green in campo automotive con la possibilità di testare in loco le auto del momento.

Area tuning : dedicata alle auto modificate a livello estetico, meccanico, elettronico, motoristico e tanto altro.

Area eventi : con un ricco calendario e spazi di approfondimento e incontro, per ascoltare storie e scoprire il behind the scene da piloti, meccanici, ingegneri, designer e personaggi del settore e incontrare esperti a cui chiedere informazioni e curiosit.

Area experience: uno spazio esterno che si trasforma in un’arena dove la maestria dei piloti si unisce alla potenza delle macchine. Test drive, drifting, racing e spettacolari show acrobatici per emozionare il pubblico di appassionati.

Auto Moto Turin Show 2024, tutte le esposizioni e le tavole rotonde

Auto Moto Turin Show 2024 è organizzato in collaborazione con Expo Tuning Torino, l'evento di tuning indoor più conosciuto in Italia. Proprio per questo le prime protagoniste dell'edizione 2024 sono alcune auto personalizzate provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Svizzera e Ungheria, già esposte presso le più grandi fiere europee di settore.

Sono attesi anche numerosi team che hanno partecipato all'edizione 2024 della Dakar. Tra questi il team Gealife Motorsport con il camion Iveco ANW 150.16.

Tra i veicoli preparati per competere sui tracciati fuoristradiastici più difficili del mondo partecipano a AMTS 2024 anche un Nissan Terrano e un Iveco Trakker, quest'ultimo che ha preso parte alla Dakar Classic, un'immancabile Fiat Panda 4X4 che ha corso il Pandaraid 2024, un Land Rover Discovery che ha affrontato il Camel Trophy nel 1986 e un recente Iveco Daily 4x4 che ha partecipato al rally Desert Master 2023.

Andando più indietro nel tempo, all'edizione 2024 di Auto Moto Turin Show sono attese numerose youngtimer, con età compresa tra i 20 e i 30 anni. Tra i modelli più importanti possiamo citare una Aston Martin DB7, una Fiat Barchetta e una Fiat Coupè.

Auto Moto Turin Show 2024

Inoltre, grazie al progetto Cult - Cars&Movies, portato in fiera da GL events Italia, grande spazio è dedicato alle auto del cinema, ovvero quelle che sono apparse nelle più importanti pellicole cinematografiche della storia.

In particolare, è attesa la presenza di un Volkswagen Maggiolino del film Disney "Herbie", di una Jeep Wrangler del film Jurassic Park, di una Jaguar E-type del film Diabolik, di un esemplare di Ferrari 308 GTS di Magnum P.I., di diverse Mini Cooper dell'iconico film The italian Job, di una Pontiac Firebird Trans Am della pellicola Supercar, di una Mercedes 204 D del film In viaggio con papà e di una Fiat 500 e una Autobianchi Bianchina rispettivamente comparse in Lupin e la saga di Fantozzi.

Per commemorare il film Race for Glory: Audi vs Lancia c'è la Lancia 037 evo2 1984 che partecipò al Campionato del Mondo Rally, concessa dalla Fondazione Gino Macaluso (il nostro collega Andrea Farina parteciperà alla tavola rotonda in cui si parlerà di auto e cinema).

Infine, come sempre quando si parla di fiere di questo tipo, grazie alla collaborazione con Estrela Fiere, è prevista a AMTS 2024 anche un’area mercato dedicata ai ricambi di auto storiche e ai modellini.

L'area esterna del Lingotto

Auto Moto Turin Show è anche un evento dinamico e, grazie all'Automobile Club Torino, nei piazzali esterni del Lingotto Fiere sono previsti dei corsi di guida sicura per neopatentati con età compresa tra i 18 e i 26 anni.

Per i più piccoli di età compresa tra i 6 e i 10 anni, invece, è prevista un'attività di educazione stradale su kart elettrici. In questo caso, l’iscrizione e la partecipazione sono del tutto gratuite, prenotandosi sul sito dedicato.

Infine ad AMTS c'è l’area dedicata interamente ai videogiochi, ideata per offrire un'esperienza immersiva grazie a simulatori di guida di ultima generazione e dove i visitatori di tutte le età possono mettere alla prova le proprie abilità di guida virtuale, sfidando amici e altri appassionati.

Passando alla mobilità del futuro, poi, ad AMTS 2024 c'è uno spazio vetrina delle ultime innovazioni nel campo della mobilità sostenibile, tra cui le più recenti infrastrutture di ricarica.

Auto Moto Turin Show 2024

Grazie alla collaborazione con ExpoTuning, a Torino sono attesi, infine, due automotive influencer seguitissimi su YouTube e sui social: Passione Motori e beFuel performance, ovvero Federico Perlam e Ginevra Del Lago. Come detto, insieme ci sarà anche il nostro Andrea Farina che parteciperà a una tavola rotonda sulle auto del cinema.

Auto Moto Turin Show 2024, come vincere una Fiat 500 Hybrid

L'ultima novità di Auto Moto Turin Show 2024 è il concorso a premi con in palio una Fiat 500 Hybrid a cui è possibile partecipare acquistando un biglietto intero per l’ingresso alla manifestazione entro il 21 aprile e successivamente inserendo il codice univoco del ticket sul sito dedicato. I vincitori saranno estratti entro il 30 aprile.

La Fiat 500 Hybrid in palio

Auto Moto Turin Show 2024, come arrivare a Lingotto Fiere

Per partecipare all'edizione 2024 di Auto Moto Turin Show, è sufficiente raggiungere il Lingotto Fiere a Torino, in auto utilizzando l'Autostrada A4 provenendo da Milano e zone limitrofe o utilizzando l'Autostrada A21 Torino-Piacenza provenendo da più a sud e dall'Autostrada A1.

In alternativa è possibile arrivare nel capoluogo piemontese anche utilizzando il treno ad alta velocità fino alla stazione di Torino Porta Susa e poi prendendo la linea M1 della metro fino alla stazione dedicata al Lingotto Fiere.

Il Lingotto Fiere di Torino

Auto Moto Turin Show 2024, i biglietti

Per visitare Auto Moto Turin Show 2024 la prima cosa da fare è munirsi dei biglietti per poter accedere al Lingotto Fiere di Torino. I ticket di ingresso si possono acquistare online sul sito dedicato con prezzi variabili in funzione dell'età e della data.

Per scendere più nei dettagli, fino a venerdì 12 aprile il costo per un biglietto intero è di 15 euro e di 12 euro per un biglietto ridotto (per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni, per persone con disabilità e per convenzioni).

A partire da sabato 13 aprile, invece, sempre online il costo per un biglietto intero è di 18 euro e di 15 euro per un biglietto ridotto (sempre per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni, per persone con disabilità e per convenzioni).

Oltre a questo, poi, per chi non volesse usufruire del portale web, l'organizzazione permette anche di acquistare i biglietti direttamente nei giorni dell'evento in fiera. In quest'ultimo caso, però, il costo per un biglietto intero sale a 20 euro e a 17 euro per un biglietto con convenzione. Resta invariato invece il ridotto per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni e per persone con disabilità, con i bambini fino a 5 anni di età che possono accedere gratuitamente.