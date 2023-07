A partire dal 2025 Dacia parteciperà alla Dakar, il più famoso dei rally-raid, con un'auto di categoria T1+ appositamente sviluppata assieme all'inglese Prodrive e alimentata da carburante sintetico prodotto dalla saudita Aramco.

L'annuncio, appena dato dal ceo Denis Le Vot, parla di un team che gestirà due prototipi guidati da Sébastien Loeb, nove volte campione del mondo rally e da Cristina Gutiérrez Herrero, pilota di rally spagnola che ha già partecipato a sette Dakar.

L'amministratore delegato del marchio rumeno di proprietà del Gruppo Renault descrive così la nuova avventura di Dacia:

"Dacia e la Dakar formano la coppia perfetta: un vero e proprio laboratorio per dimostrare la robustezza di Dacia e il forte impegno per una mobilità a basse emissioni di carbonio. Siamo entusiasti all’idea di partecipare alla Dakar avvalendoci della tecnologia dei carburanti sintetici. Dacia, con un team e piloti di massimo livello, è un temibile concorrente per il rally."