Da sempre il marchio Dacia si rivolge a chi vuole auto semplici dal prezzo conveniente e anche per questo ha ottenuto negli ultimi anni un vero successo di vendite in tutta Europa.

Quello che è accaduto nei primi tre mesi del 2023 ha però reso ancora più evidente l'apprezzamento degli automobilisti europei verso Dacia, con una forte crescita delle immatricolazioni.

Da gennaio a marzo 2023, nei Paesi EU+EFTA+UK, le auto marchiate Dacia consegnate ai clienti sono state infatti 146.858, un numero che paragonato alle 103.566 del primo trimestre 2022 si traduce in un solido +41,8%. Con questi numeri Dacia tocca una quota di mercato del 4,54% (era al 3,76% lo scorso anno), un livello record per il brand rumeno.

Dacia supera Opel, Hyundai e Ford e si avvicina a Renault

Scendendo nel dettaglio delle classifiche di vendita europee per marchio si può notare come Dacia sia riuscita nei primi tre mesi dell'anno a superare altri marchi importanti che sembravano irraggiungibili fino a pochi anni fa.

Dacia, la nuova identità di marca della gamma

Dacia entra nella Top 10 europea e lo fa proprio con la decima posizione (in salita di tre posti), superando Ford, Hyundai e Opel/Vauxhall. Vicinissime sono ormai anche Kia e pure Renault che è a quota 158.997 unità immatricolate. Il confronto con la Top 20 del primo trimestre 2022 fa vedere come Dacia fosse tredicesima solo un anno fa.

Immatricolazioni Europa (gen-mar 2023) Immatricolazioni Europa (gen-mar 2022) Volkswagen: 334.026 Toyota: 224.337 Peugeot: 179.723 Audi: 179.272 Mercedes: 176.914 Skoda: 168.339 BMW: 164.669 Renault: 158.997 Kia: 148.571 Dacia: 146.858 Ford: 138.473 Hyundai: 133.622 Opel/Vauxhall: 116.769 Fiat: 103.312 Citroen: 102.983 Tesla: 93.714 Nissan: 82.009 Volvo: 69.996 Seat: 68.995 Mazda: 51.091 Volkswagen: 269.594 Toyota: 187.122 Peugeot: 163.016 Audi: 150.219 BMW: 157.046 Mercedes: 157.039 Kia: 145.333 Renault: 138.060 Ford: 133.038 Skoda: 130.456 Hyundai: 124.210 Opel/Vauxhall: 110.731 Dacia: 103.566 Citroen: 96.896 Fiat: 96.107 Volvo: 65.925 Seat: 59.834 Tesla: 59.426 Nissan: 57.579 MINI: 44.691

Da notare è anche il fatto che una così rapida scalata alle classifiche di vendita l'ha messa a segno solo Skoda (dal decimo al sesto posto), con Tesla che a sua volta guadagna due posizioni e diventa sedicesima. Nel 2019, ultimo anno "normale" prima di pandemia, lockdown e crisi dei chip, Dacia occupava sempre la tredicesima posizione.

Dove Dacia vende di più

Il primo mercato per le vendite globali di Dacia è la Francia, Paese dove il brand rumeno occupa la seconda posizione da gennaio a marzo 2023 con 38.938 immatricolazioni (+32,6%).

Dacia Duster (2023), la prova nel deserto

Il secondo mercato di Dacia è invece l'Italia, dove occupa la quarta posizione trimestrale con 25.142 consegne (+29,7%), mentre il terzo mercato è quello della Germania con 16.399 unità (+30,4%). In Romania praticamente un'auto su tre vendute è di Dacia.

La classifica per Paese delle vendite Dacia (gen-mar 2023)

Francia: 38.938 Italia: 25.142 Germania: 16.399 Romania: 13.651 Turchia: 12.102 Spagna: 11.650 Regno Unito: 7.577 Belgio: 5.491 Polonia: 5.370 Portogallo: 3.138 Austria: 2.650 Irlanda: 2.491 Repubblica Ceca: 2.367 Svizzera: 2.220 Ungheria: 1.579 Slovacchia: 1.128 Israele: 453

Occorre poi ricordare che Dacia vende anche in altri Paesi del mondo, fuori dall'Europa, come l'Algeria e il Marocco dove vengono anche prodotte Sandero e Logan, oltre a Tunisia, Israele e Libano. Questo porta il totale delle vendite Dacia nel mondo a quota 171.789 da inizio anno, in crescita del 34,3%.

I modelli Dacia più venduti

La regina della gamma Dacia, composta in pratica da cinque modelli, resta la Sandero (Streetway e Stepway) che a livello globale ha registrato nel primo trimestre 2023 ben 68.318 immatricolazioni, ovvero il 39,7% di tutte le Dacia.

Dacia Sandero Streetway Dacia Sandero Stepway Extreme

Al secondo posto c'è la Dacia Duster, piuttosto vicina a Sandero con le sue 57.660 immatricolazioni (33,5%), mentre a seguire ci sono Jogger e Spring che lasciano alla quattro porte Logan (non venduta in Italia) l'ultima posizione.

Dacia Duster Dacia Jogger Hybrid

Dacia Spring Dacia Logan

Tra gli altri modelli Dacia ci sono anche i commerciali Dacia Duster Pick-Up e la Spring Cargo.

Le vendite globali di Dacia per modello (gen-mar 2023)

Dacia Sandero: 68.318 Dacia Duster: 57.660 Dacia Jogger: 23.330 Dacia Spring: 14.494 Dacia Logan: 6.862 Altri: 1.125

I perché del successo Dacia

I motivi che stanno alla base del successo di vendite Dacia, ancora più evidente negli ultimi mesi, sono davvero molti. Il primo è probabilmente quello già citato dei prezzi convenienti o, come la definisce Dacia, la politica del "giusto prezzo" che offre un rapporto favorevole tra costo d'acquisto, dotazioni e caratteristiche dell'auto.

I prezzi base della gamma Dacia in Italia

Dacia Sandero Streetway: da 12.350 euro

Dacia Sandero Stepway: da 14.950 euro

Dacia Duster: da 17.750 euro

Dacia Jogger: da 17.800 euro

Dacia Spring: da 21.450 euro

Un altro elemento che sembra piacere ai clienti è la semplicità dei listini Dacia che includono pochi allestimenti con dotazioni crescenti e un numero ridotto di optional singoli.

Da non trascurare è poi il fatto che tutte le Dacia, esclusa ovviamente l'elettrica Spring, hanno a listino la versione bifuel benzina/Gpl (modelli ECO-G), alimentazione che permette di ottenere ottimi risparmi sui costi chilometrici.

L'apprezzamento della clientela per le versioni a Gpl è dimostrata dal fatto che nel mondo quasi la metà delle Dacia vendute è bifuel e che in Italia la percentuale delle Dacia a Gpl sale al 75%.

Lo stile aiuta poi le vendite di Dacia, visto che negli ultimi anni il design è stato affinato, modernizzato e reso sempre più piacevole grazie anche al contributo di David Durand che traccia le linee di tutti i modelli sotto la supervisione di Laurens van den Acker.

Dacia Duster, la prova di Motor1.com

Il futuro prossimo di Dacia

I risultati positivi di Dacia potrebbero presto diventare ancora più marcati con l'arrivo di due modelli molto attesi. Il primo è la nuova Duster che debutterà nel 2024 e proporrà uno stile tutto nuovo, dotazioni ancora più tecnologiche e motori ibridi.

Nel 2025 sarà poi il turno della Dacia Bigster, il SUV compatto più grande di Duster (circa 4,60 metri) e anticipato dal concept del 2021, imparentato con Renault Austral, Espace e Nissan X-Trail.

Dacia Bigster Concept

In più c'è la tecnologia full hybrid presa da Renault che per ora ha debuttato sulla Jogger e che si potrebbe trovare posto sotto il cofano di altri modelli in arrivo.