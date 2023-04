È uno dei SUV più venduti in Italia (e non solo), nonché uno dei più apprezzati per completezza della dotazione e varietà di motori. Si parla della Dacia Duster, che nel corso del 2024 sarà totalmente rinnovata con una terza generazione.

Il SUV rumeno si evolverà tanto nello stile e nelle motorizzazioni, ma non abbandonerà la sua filosofia basata su un listino quanto più possibile accessibile. Nell’attesa dei primi annunci ufficiali, vi mostriamo il nostro render che anticipa come sarà la futura Duster.

A scuola di Bigster

L’elemento più importante della nuova Duster sarà la presenza dell’architettura CMF-B, la stessa che dà vita a Sandero, Jogger e che – con una serie di modifiche – sarà dedicata anche alla Bigster, il futuro SUV top di gamma della Casa in arrivo nel 2025. Questa piattaforma avrà un forte impatto sulle dimensioni e, come vedremo, anche sulle motorizzazioni del SUV rumeno.

Dacia Duster (2024), il render di Motor1.com

In termini di lunghezza, infatti, la Duster potrebbe superare gli attuali 4,34 m e avvicinarsi ai 4,55 m della Jogger. Ciò avrà un effetto diretto sulla spaziosità per i passeggeri e sulla capacità del bagagliaio rendendo così la Dacia ancora più pratica e adatta alle famiglie.

Come si nota nella nostra ricostruzione grafica basata sulle prime foto spia, è molto probabile che lo stile della Dacia s’ispirerà direttamente alla Bigster Concept mostrata due anni fa. La Dacia, quindi, avrà un look estremamente muscoloso, con sottili fari LED a Y, una calandra a sviluppo orizzontale con listelli cromati e passaruota squadrati.

Anche se per il momento non ci sono ancora informazioni ufficiali, pure l’abitacolo sarà sottoposto a un aggiornamento completo. A bordo, la Duster dovrebbe equipaggiare nuovi schermi per quadro strumenti e infotainment e modanature completamente diverse.

Elettrificata, ma sempre amante dello sterrato

Il passaggio alla piattaforma CMF-B potrebbe consentire l’adozione di powertrain elettrificati. Ne deriva che la futura Duster potrebbe “prendere in prestito” le soluzioni di alcune Renault, come l’ibrido plug-in da 160 CV della Captur o il full hybrid dello stesso crossover francese, il quale sarà presto disponibile anche per la Jogger.

Le foto spia della nuova Dacia Duster

Nella gamma di motorizzazioni dovrebbero debuttare anche delle versioni mild hybrid a benzina o diesel, ma non è escluso che, per contenere al massimo i prezzi di listino, vengano proposte anche delle varianti termiche non elettrificate e a GPL.

Le proporzioni ancora più massicce dovrebbero permettere alla Duster di restare competitiva anche in termini di prestazioni nel fuoristrada. Oltre alla presenza della trazione integrale per gli allestimenti più ricchi, la Dacia potrebbe avere un’altezza da terra più elevata rispetto agli attuali 21 cm e avere angoli d’attacco superiori rispetto ai 30° e 33° del modello a listino.

Per scoprire nel dettaglio il nuovo SUV rumeno, comunque, dovremo attendere ancora qualche mese.