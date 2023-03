La presentazione di una nuova auto diesel senza alcun tipo di elettrificazione è diventata una rarità ed è anche per questo che ho detto subito sì a un test dedicato alla rinnovata Dacia Duster a gasolio.

Quello che mi interessa è capire se il noto motore diesel "millecinque" da 115 CV è ancora in grado di garantire la sua quasi proverbiale efficienza nella prova consumi reali, anche abbinato alla trazione integrale e con la nuova identità di marca Dacia.

La mia curiosità è presto soddisfatta: nel percorso standard di 360 km da Roma a Forlì la Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 registra un ottimo consumo medio di 4,10 l/100 km (24,39 km/l) e spende 26,48 euro per il gasolio del viaggio.

Poche 4x4 diesel consumano meno

Nella classifica consumi reali la nuova Dacia Duster diesel si posiziona nella parte alta della graduatoria, davanti anche alla Mercedes GLC 220d 4Matic Mild Hybrid (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) e alla Audi Q3 40 TDI quattro (5,10 l/100 km - 19,6 km/l). Superata anche la precedente Dacia Duster 4X4 1.5 dCi 110cv (4,60 l/100 km - 21,7 km/l).

Dacia Duster, la prova nel deserto

Meno della Duster hanno invece consumato, tra le prove più recenti, la Opel Grandland 1.5 diesel 130cv (3,75 l/100 km - 26,6 km/l) e la Mercedes GLA 200 d 4Matic (3,40 l/100 km - 29,4 km/l).

Bene lo spazio e la semplicità, migliorabili i materiali

La vettura che ho provato è una Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 Journey, allestimento intermedio del SUV rumeno che ha di serie cerchi in lega da 17%, climatizzatore automatico, cambio manuale a 6 marce, quattro vetri elettrici, mediaNav 8'' con navigatore, radio DAB, fendinebbia e cruise control. La presenza di optional come la tinta Lichen kaki, il pack Techno, la multiview camera e la ruota di scorta portano il prezzo di listino a quota 25.350 euro.

Dacia Duster, gli interni

Particolarmente apprezzabile mi è parsa la tipica semplicità di dotazioni e allestimenti Dacia, la buona ergonomia di comandi e posizione di guida e lo spazio a disposizione per passeggeri e bagagli. Bene anche la potenza del quattro cilindri turbodiesel, forse un po' rumoroso per gli standard attuali e utile la trazione integrale, così come la telecamera anteriore e posteriore. Sempre "basica" la qualità delle plastiche e dei materiali interni.

Consumi davvero bassi, sempre

Molto interessante è il basso livello di consumi della Dacia Duster 1.5 dCi 4x4, in grado di dimostrare un'efficienza costante sia in città che in autostrada o in un utilizzo misto.

Il serbatoio da 50 litri di gasolio permette poi di avere sempre a disposizione un'autonomia compresa tra gli 800 e gli oltre 1.000 km con un pieno.

Dacia Duster, la vista posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Traffico in città (Roma): 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

845 km di autonomia teorica

845 km di autonomia teorica Misto urbano-extraurbano: 4,7 l/100 km (21,2 km/l)

1.060 km di autonomia teorica

1.060 km di autonomia teorica Autostrada: 6,1 l/100 km (16,4 km/l)

820 km di autonomia teorica

820 km di autonomia teorica Economy run: 3,2 l/100 km (31,2 km/l)

1.560 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Dacia Duster 4X4 1.5 Blue dCi 115cv Journey Gasolio 84 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.443 kg 140 g/km

Dati

Vettura: Dacia Duster 4X4 1.5 Blue dCi 115cv Journey

Listino base: 23.900 euro

Data prova: 23/03/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 20°/Sereno, 15°

Prezzo carburante: 1,794 euro/l (Gasolio)

Km del test: 835

Km totali all'inizio del test: 4.298

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 81 km/h

Pneumatici: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 - 215/60 R17 100H XL (Etichetta UE: A, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 4,10 l/100 km (24,39 km/l)

Computer di bordo: 3,8 l/100 km

Alla pompa: 4,4 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 26,48 euro

Spesa mensile: 58,84 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 272 km

Quanto fa con un pieno: 1.220 km

