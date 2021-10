Le novità auto con motore diesel sono sempre più rare. L'offerta ridotta di nuovi modelli a gasolio, la necessità di tagliare le emissioni di CO e la migrazione verso motorizzazioni elettrificate, rendono le auto diesel una scelta per pochi grandi viaggiatori o per chi cambia spesso l'auto e non deve fare i conti con i futuri blocchi del traffico.

Tra queste poche novità si inserisce di diritto la Opel Grandland 1.5 diesel 130 CV AT8 protagonista della prova consumi reali in versione restyling 2021. Il SUV compatto tedesco subito riconoscibile per il nuovo frontale "Vizor" ripreso dalla Mokka riesce a ottenere un ottimo consumo medio di 3,75 l/100 km (26,67 km/l) nel tragitto standard di 360 km da Roma a Forlì, spendendo solo 21,99 euro per il gasolio del viaggio.

Tra i migliori SUV diesel per efficienza

Con questa bella dimostrazione d'efficienza la rinnovata Opel Grandland con motore diesel si posiziona nella parte più alta e "nobile" (sotto i 4 l/100 km) della classifica dei consumi reali, superata nella categoria SUV/crossover diesel solo da Citroen C4 BlueHDi 130 S&S EAT8 (3,35 l/100 km - 29,8 km/l), Mercedes GLA 200 d 4Matic (3,40 l/100 km - 29,4 km/l) e - di misura - dalla cugina Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 (3,70 l/100 km - 27,0 km/l).

Più della nuova Grandland hanno invece consumato la mild hybrid Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid 150 CV 2WD (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), la Citroen C5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), Skoda Karoq 2.0 TDI 150 CV DSG 4x4 (4,80 l/100 km - 20,8 km/l) e Jeep Compass 1.6 MultiJet II 120cv 4x2 (4,85 l/100 km - 20,6 km/l).

Spazio e dotazioni

La Grandland provata è in allestimento GS Line con l'aggiunta di diversi pacchetti sicurezza e comfort che portano il prezzo di listino poco sopra i 40.900 euro, promozioni escluse. Questa cifra permette di mettersi in garage un SUV decisamente spazioso e moderno, con il comodo cambio automatico AT8 ottimamente abbinato al motore 1.5 diesel da 130 CV che spinge sempre bene, senza però essere sportivo.

Ben sfruttabile e capace il vano di carico, utili i fari adattivi con tecnologia IntelliLux LED Pixel e apprezzabile la strumentazione digitale, mentre lo schermo touch centrale dell'infotainment da 10" risulta un po' meno soddisfacente di quello di alcune concorrenti.

Cerchi in lega da 18" con finitura nera, portellone elettrico con apertura automatica sena mani, mantenimento corsia e cruise control adattivo fanno parte della dotazione dell'esemplare in prova.

Consumi e autonomia non preoccupano

I consumi di questa nuova Opel Grandland 1.5 diesel 130 CV restano bassi in ogni condizione di guida, soprattutto se rapportati alle dimensioni (4,47 metri di lunghezza) e alla massa del veicolo (1.532 kg) che la inseriscono tra i SUV compatti più grandi.

Solamente nel traffico cittadino e in autostrada l'efficienza scende di poco, restando comunque su livelli molto buoni. Il serbatoio da 53 litri garantisce un'autonomia sempre elevata che parte da circa 800 km per superare anche i 1.400 km con una guida extraurbana molto attenta ai consumi.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

895 km di autonomia

895 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

943 km di autonomia

943 km di autonomia Autostrada: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

895 km di autonomia

895 km di autonomia Economy run: 3,5 l/100 km (28,5 km/l)

1.510 km di autonomia

1.510 km di autonomia Massimo consumo: 20,2 l/100 km (4,9 km/l)

259 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Opel Grandland 1.5 diesel 130cv AT8 S&S GS Line Gasolio 96 kW Euro 6d 1.532 kg 134 g/km

Dati

Vettura: Opel Grandland 1.5 diesel 130cv AT8 S&S GS Line

Listino base: 35.850 euro

Data prova: 22/10/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 20°/Sereno, 14°

Prezzo carburante: 1,629 euro/l (Diesel)

Km del test: 885

Km totali all'inizio del test: 1.647

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 S1 - 225/55 R18 102V XL (Etichetta UE: B, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 3,75 l/100 km (26,67 km/l)

Computer di bordo: 3,9 l/100 km

Alla pompa: 3,6 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 21,99 euro

Spesa mensile: 48,87 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 327 km

Quanto fa con un pieno: 1.400 km

