Tra i modelli più attesi del 2024 c'è sicuramente la nuova Dacia Duster, uno dei SUV più apprezzati dal mercato. Vuoi per i prezzi competitivi, per le motorizzazioni non esagerate, per le dimensioni giuste o per il mix di questi - e altri - elementi, tutti pronti a tornare anche sulla terza generazione. Assieme a tante novità.

Purtroppo anche queste nuove foto spia che vi mostriamo ritraggono un muletto di Dacia Duster quasi interamente ricoperto dalla classica pellicola di camuffamento, ma ci sono alcuni elementi che spiccano comunque.

Piccoli particolari

Fotografata durante alcuni test in Spagna la Dacia Duster 2024 dei test non è la stessa che abbiamo visto qualche settimana fa. A cambiare sono alcuni particolari come lo scarico, perfettamente dritto e ben visibile sul nuovo muletto, la mancanza del nastro adesivo sui passaruota e l'antenna sul tetto.

Si notano poi per la prima volta le maniglie delle portiere posteriori affogate nel montante C, mentre quelle anteriori sono ben visibili e hanno un aspetto più classico. Per farsi un'idea di come sarà l'aspetto finale della Duster 2024 abbiamo pubblicato un render esclusivo, dove si notano le ispirazioni alla sorella maggiore Bigster, attesa per i 2025.

Purtroppo anche questa volta non abbiamo foto degli interni della nuova Dacia Duster, ma potrebbe esserci lo stesso arredamento della Jogger, vale a dire strumentazione classica e monitor touch centrale da 8" o forse qualcosa di più. Di certo la tecnologia non mancherà, ma anche con la nuova generazione il SUV rumeno non tradirà il proprio DNA, offrendo solo ciò che serve senza giocare su effetti wow che possono poi pesare sul prezzo finale.

La prima volta ibrida

La vera grande novità della Dacia Duster sarà rappresentata dall'adozione di un motore full hybrid, ripreso dalla Jogger e a sua volta basato su quello di Clio e Captur, con le quali la Duster condividerà la piattaforma.

L'elettrificazione potrebbe portare alla scomparsa del diesel, anche se non ci sono ancora notizie certe. Rimarrà invece in gamma la versione GPL.