La nuova Dacia Duster arriverà nel 2024 e sarà quella della rivoluzione. Nuova piattaforma, nuovi motori, nuovo design, nuovi interni. Come sarà ancora non lo sappiamo ma grazie alle foto spia che trovate qui sotto possiamo iniziare a farci un'idea.

Le classiche pellicole di camuffamento infatti sembrano nascondere lo stile definitivo della nuova Duster, che se da una parte manterrà le classiche proporzioni da SUV dall'altra adotterà numerosi dettagli completamente nuovi. Ma analizziamo nel dettaglio le immagini.

Più tutto

Ora, non abbiamo modo di capirlo con precisione ma, a prima vista, ci sembra che la nuova Dacia Duster sia sensibilmente più grande rispetto alla versione attuale. Un fatto di certo non strano: praticamente tutte le auto infatti guadagnano centimetri a ogni nuova generazione. Non dovrebbe comunque guadagnare troppi centimetri, anche perché nel 2025 arriverà la Bigster che con i suoi 4,6 metri diventerà l'ammiraglia della Casa.

A proposito di Bigster: la nuova Dacia Duster sembra aver preso spunto dal futuro SUV medio per quanto riguarda il frontale, attraversato ai lati da nuove luci LED a disegno orizzontale. Anche nella fiancata si ritrovano tracce di Bigster, come ad esempio la mancanza delle maniglie delle portiere posteriori, probabilmente "affogate" nel montante C.

Anche l'altezza da terra sembra aumentata, merito forse dei cerchi da 17" con pneumatici all season 215/65 firmati Continental. Altre novità visibili riguardano gli indicatori di direzione incastonati nei gusci degli specchietti, passaruota maggiormente squadrati e gruppi ottici posteriori ridisegnati.

Dacia Bigster concept Dacia Duster 2024

Non ci sono immagini degli interni della nuova Dacia Duster, dove potremmo ritrovare un arredamento simile a quello della Jogger, con monitor centrale da 8" e la solita razionalità tipica della Casa.

I motori

Basata sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault la prossima generazione di Duster sarà la prima ad adottare - anche - una motorizzazione full hybrid, derivata da quella Renault e da poco disponibile anche per la Jogger. Un primo passo nell'elettrificazione che non dovrebbe però accogliere anche powertrain plug-in, più costosi e pesanti.

Dovrebbero rimanere i classici motori benzina e bifuel benzina/GPL, sempre molto apprezzati, assieme alla possibilità di scegliere tra trazione anteriore e integrale, a seconda degli allestimenti.