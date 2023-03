I francesi del gruppo Renault e i cinesi di Geely hanno già annunciato lo scorso anno di voler creare una nuova società chiamata Horse dedicata allo sviluppo e alla produzione di nuovi motori a combustione interna (benzina e diesel), ibridi e ibridi plug-in.

La notizia di oggi è che in questa nuova impresa si aggiungono gli importantissimi investimenti di Aramco, il colosso saudita degli idrocarburi che ha firmato una lettera di intenti per diventare un potenziale azionista di minoranza della nuova società.

Il colosso del petrolio pensa a carburanti sintetici e idrogeno

Come riporta la nota ufficiale congiunta diffusa anche dal più grande produttore mondiale di petrolio, "l'investimento di Aramco sosterrà la crescita dell'azienda e contribuirà alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni per carburanti sintetici e tecnologie di nuova generazione per l'idrogeno".

Impianti Aramco

Geely e Gruppo Renault manterranno quote azionarie uguali nella nuova società Horse, ma non è dato sapere come verrà modificato l'iniziale accordo del 50% a testa e neppure a che percentuale arriverà la citata quota di minoranza di Aramco.

5 milioni di motori all'anno

Ricordiamo che la nuova società Horse, che con la divisione elettrica Ampere rappresenta uno dei pilastri della "Renaulution", è pensata per diventare un fornitore globale di propulsori per 130 Paesi nel mondo, con una capacità produttiva annua di oltre 5 milioni di motori a combustione interna, ibridi plug-in e trasmissioni e una rete globale di 17 stabilimenti.

Motore Renault Austral E-Tech Hybrid

Le dichiarazioni delle parti coinvolte nel nuovo accordo

Luca de Meo, Direttore Generale del Gruppo Renault, ha detto:

"Questa partnership con Aramco porterà la nostra società Powertrain congiunta con il Gruppo Geely a un livello superiore e le darà un vantaggio nella corsa verso una tecnologia di propulsione ICE a bassissime emissioni. L'ingresso di Aramco apporta un know-how unico che contribuirà a sviluppare innovazioni rivoluzionarie nei settori dei carburanti sintetici e dell'idrogeno."

Luca de Meo

Daniel Li, CEO di Geely Holding Group:

"Diamo il benvenuto ad Aramco che si unisce a noi nella creazione di un'azienda leader a livello mondiale nel settore dei motopropulsori sostenibili. L'investimento proposto da Aramco rappresenta il riconoscimento da parte dei leader del settore globale delle prospettive commerciali future di Powertrain e della sua visione di pioniere dei carburanti a basso contenuto di carbonio come il metanolo e l'idrogeno."

Daniel Donghui Li

Mohammed Y. Al Qahtani, vicepresidente esecutivo di Aramco per il Downstream:

"Questa lettera di intenti rappresenta una nuova pietra miliare nel nostro costante impegno nelle tecnologie di trasporto e presenta una piattaforma per sostenere la ricerca e lo sviluppo di Aramco nell'innovazione dei motori. La nostra prevista collaborazione con Geely e Renault sosterrà lo sviluppo di propulsori nell'industria automobilistica e si allinea con i nostri sforzi più ampi in tutte le nostre operazioni globali."