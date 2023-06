Il Maggiolino elettrico non si farà. Il ceo del Gruppo Volkswagen, Thomas Schafer, lo ha confermato durante una breve intervista rilasciata alla rivista britannica Autocar.

Le cause alla base di questa importante decisione sarebbero una diversa strategia marketing che tutta l'azienda intraprenderà nei prossimi mesi, composta soprattutto da prodotti del tutto innovativi e dall'alta redditività.

Di Maggiolino elettrico se ne parlava ormai da diversi anni, da quando il precedente numero uno di Wolfsbug, Herbert Diess, ne aveva ipotizzato il ritorno nel corso di un'assemblea pubblica.

L'intervista tra il nuovo ceo dell'azienda e il magazine inglese è avvenuta nel corso dell'evento di test degli esemplari di pre-produzione della nuova Volkswagen Tiguan di terza generazione. Alla domanda se il Maggiolino potrebbe un giorno tornare nel listino della casa, il manager ha risposto:

"Non credo, perché ci sono veicoli che hanno fatto il loro tempo. Non avrebbe senso riportarlo in auge. Non lo direi con il 100% [di certezza, ndr]. Ma dal punto di vista attuale, non lo prenderei in considerazione."