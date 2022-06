La Volkswagen Beetle è stata una delle auto più popolari al mondo. In 65 anni di produzione ne sono stati venduti circa 22 milioni di esemplari. E' diventata così famosa da essere ormai un mito e un particolare restomod gli rende omaggio in maniera molto esclusiva.

La Milivié 1 è, infatti, un'auto che verrà prodotta in appena 22 unità (22 per richiamare i 22 milioni), ciascuna venduta per almeno 570.000 euro. Trattandosi di un'auto destinata ad una clientela molto esigente ogni esemplare sarà personalizzato e le consegne inizieranno a luglio 2023 per terminare a maggio 2025.

Originale sia dentro che fuori

La Milivié 1 riprende il design del Maggiolino per trasformarlo in qualcosa di inedito. La linea essenziale è fortemente retrò e si ispira ai primi del Novecento, ma i gruppi ottici, sia all'anteriore che al posteriore, richiamano i tempi moderni.

Le luci a LED disegnano un cerchio essenziale e pulito davanti e una mezzaluna dietro. Anche a bordo la luce è stata studiata per offrire ai passeggeri un'atmosfera molto particolare e rilassante. Il quadro strumenti e lo schermo dell'infotainment hanno un'unica cornice che li circonda. Le modalità di visualizzazione promesse sono molteplici e comprendono anche la possibilità di avere gli indicatori analogici. Per la ricarica dei dispositivi ci sono varie opzioni: wireless, 220 volt, USB e USB-C.

Dalla storia al futuro

La Milivié 1 si basa sulla Beetle 1303, una variante degli Anni '70 che era più grande dell'originale ed era molto popolare, ad esempio, negli Stati Uniti. Per la trasformazione occorrono più di mille ore di lavoro, svolto da un team di 44 ingegneri.

Il motore, come in origine, è un 4 cilindri boxer (con cilindrata portata a 2,3 litri), alimentato da carburatori Weber con accensione elettronica. Il cambio è un automatico ZF 4HP (del tipo utilizzato sulle Porsche 911 Carrera 2 dalla fine degli Anni ’80) che ha tre modalità di gestione (Drive, Sport e Manual).