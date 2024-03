Quando nel 2020 il motore V8 Hemi di 6,4 litri è stato aggiunto alla gamma della Jeep Wrangler qualcuno ha storto il naso. Toccare i 100 km/h in circa 4,5" secondi e strappare un tempo di 13" secondi sul quarto di miglio non sono dati che interessano agli acquirenti tradizionali di Wrangler. Ma la Jeep Wrangler Rubicon 392 non è stata costruita per essere tradizionale e, quattro anni dopo, è ancora l'ammiraglia della gamma Wrangler. Il suo regno però sta per finire.

La storia della Wrangler con motore V8 infatti si conclude con la Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition, prodotta in appena 3.700 unità, delle quali solo 100 destinate ai mercati al di fuori del nord America. E no, in Italia non arriverà.

Super speciale

Coloro che pagheranno l'incredibile prezzo fissato a 101.890 dollari (quasi 94.000 euro) avranno lo stesso V8 di 6,4 litri e 470 cavalli della Rubicon 392 normale. Anche il cambio automatico a otto rapporti è lo stesso, così come la coppia di 637 Nm, disponibili già a partire dai bassi regimi. Cosa rende quindi così speciale questa Final Edition?

Ci sono alcuni aggiornamenti specifici, in particolare sospensioni rialzate, speciali paracolpi, verricello con portata da 3,6 tonnellate e cerchi da 17" che montano speciali pneumatici da 35".

Jeep Wrangler JL restyling (2023)

Dal punto di vista estetico, la Rubicon 392 Final Edition si caratterizza per speciali decalcomanie sul cofano e sulle prese d'aria. All'interno ci sono sedili rivestiti in pelle Nappa nera con inserti dorati e un badge speciale che identifica questo allestimento come Final Edition.

La produzione dell'ultima Jeep mossa dal V8 inizierà nella primavera del 2024 e gli ordini negli USA sono già aperti. La Wrangler 392 Final Edition non sarà l'ultima vettura a montare l'iconico Hemi (abbandonato anche dalla Charger). L'onore spetterà alla Dodge Durango, attualmente in vendita con le versioni speciali Last Call.