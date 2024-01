La Jeep Wagoneer S sta arrivando. Il secondo modello 100% elettrico della Casa americana sarà in vendita anche in Europa dal prossimo autunno per lanciare la sfida ai SUV di lusso europei.

Dopo i primi teaser delle scorse settimane, il brand statunitense è tornato a mostrare la Wagoneer S in una serie di foto degli esterni e degli interni, permettendoci così di scoprire qualcosa in più su questa Jeep.

Schermi a perdita d'occhio

A colpire sono soprattutto gli interni della Wagoneer S, che è dotata di ben quattro schermi. C'è quello del quadro strumenti, che in queste foto mostra le indicazioni del navigatore, e quello dell'infotainment, che presenta le schermate della multimedialità e di due indicatori.

A questi si aggiungono il display posto di fronte al guidatore (una caratteristica ereditata dalla nuova Grand Cherokee) e quello più piccolo posizionato vicino al tunnel centrale per comandare la climatizzazione e il riscaldamento dei sedili. Su quest'ultimo c'è anche un'opzione per disattivare lo schermo, il che significa che potrebbero esserci dei controlli supplementari per comandare queste funzioni.

Un dettaglio del posteriore della Jeep Il comando per selezionare le modalità di guida L'infotainment e lo schermo per la climatizzazione

Sempre nel tunnel centrale, c'è il manettino del cambio integrato nella modanatura in piano black e quello dedicato alle cinque modalità di guida Selec-Terrain (Sand, Snow, Auto, Eco e Sport).

Jeep sottolinea che la Wagoneer S riceverà un impianto audio McIntosh a 19 altoparlanti, mentre il tetto panoramico sarà di serie.

Imponente e velocissimo

Per quanto riguarda le foto degli esterni, i nuovi scatti danno un'idea migliore delle proporzioni della Jeep. Basata sulla piattaforma STLA Large (la più grande messa a disposizione da Stellantis), la Wagoneer S potrebbe essere lunga 5 metri e larga 2 metri.

Jeep Wagoneer S, le foto teaser

Dimensioni importanti, quindi, che saranno accompagnate da un powertrain più che adeguato. Infatti, come già ufficializzato da Jeep, a spingere questo SUV ci saranno due motori elettrici capaci di erogare la trazione integrale 4xe e 600 CV di potenza complessiva, con uno scatto 0-100 km/h di 3,5 secondi. L'autonomia dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 km.