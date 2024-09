Qualche settimana fa BMW ha presentato per la prima volta la nuova X3 della serie G45. Il pacchetto sportivo M e il pacchetto sportivo M Pro forniscono ulteriori accenti per un aspetto elegante e sportivo.

uttavia, come è consuetudine per quasi tutte le nuove BMW, il marchio aggiunge ulteriori M Performance Parts, una sorta di tuning estetico ufficiale.

Pezzi aggiuntivi, ma originali, per la nuova X3

I prodotti retrofit specifici per il modello della nuova BMW X3 sono realizzati con un processo complesso in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP), aramide ad alta resistenza o poliuretano lucido e, secondo BMW, sono "perfettamente" abbinati tra loro.

Fotogallery: BMW X3 (2024) con BMW M Performance Parts

14 Foto BMW

Nella quarta generazione di modelli, per la X3 è ora disponibile per la prima volta un pezzo anteriore M Performance. Viene offerto come complemento alle caratteristiche esterne del pacchetto sportivo M ed enfatizza le linee marcate della grembiulatura anteriore. L'attacco anteriore nero lucido è composto da tre parti e si abbina alla griglia anteriore M Performance verniciata nello stesso colore.

Finitura nera opaca

Anche l'esclusivo rivestimento laterale M Performance in Frozen Black sottolinea il carattere sportivo della nuova BMW X3 vista di lato. Il set di pellicole resistenti alla luce, alle intemperie e all'autolavaggio si adatta perfettamente alla geometria del veicolo e fa un chiaro riferimento agli sport motoristici.

BMW BMW X3 (2024) con BMW M Performance Parts, la vista di tre quarti anteriore

Per un'estetica curata nei minimi dettagli, il tappo di rifornimento in carbonio M Performance con scritta M Performance su alluminio spazzolato fa una dichiarazione inconfondibile anche durante il pit stop alla stazione di servizio.

Ulteriori accenti per un tocco individuale e sportivo nel profilo della nuova BMW X3 sono forniti dalle vistose calotte degli specchietti retrovisori esterni in fibra di carbonio M e dalla copertura dell'antenna in aramide M Performance. La plastica rinforzata con aramide è molto simile al CFRP, ma offre una maggiore permeabilità elettromagnetica, che garantisce una ricezione illimitata durante le telefonate e l'utilizzo dei numerosi servizi digitali.

Speciale anche nella vista posteriore

Anche il diffusore posteriore M Performance è realizzato con questo materiale high-tech. Esso conferisce alla parte posteriore, caratterizzata da superfici generose, un aspetto ancora più sorprendente e, insieme al comodo accesso, consente anche di aprire e chiudere il coperchio del bagagliaio senza toccarlo.

BMW BMW X3 (2024) con BMW M Performance Parts, il dettaglio dello spoiler di coda

Per la nuova BMW X3 è disponibile anche un diffusore posteriore M Performance opzionale in poliuretano di alta qualità in nero lucido. Entrambe le varianti del diffusore posteriore sono abbinate al rivestimento del paraurti posteriore M Performance in nero lucido.

Anche lo spoiler M Performance per il bordo del tetto è realizzato in poliuretano ed è disponibile in nero lucido. Perfettamente adattato al design del veicolo, non solo ottimizza le proprietà aerodinamiche della nuova BMW X3, ma crea anche accenti particolarmente dinamici nella parte posteriore del veicolo. A richiesta, può essere verniciato nel colore del veicolo.

Parti speciali per la X3 M50 xDrive

I terminali di scarico in fibra di carbonio M Performance integrati nella grembiulatura posteriore, disponibili esclusivamente per il modello M Performance BMW X3 M50 xDrive, garantiscono un aspetto particolarmente potente.

BMW BMW X3 (2024) con BMW M Performance Parts, il dettaglio dei terminali di scarico

Sono stati progettati appositamente per le due coppie di terminali di scarico, che identificano inequivocabilmente la nuova BMW X3 M50 xDrive come il modello più potente della serie, e recano il logo M in rilievo. Il loro rivestimento in CFRP e gli imbuti interni in acciaio inossidabile di alta qualità, così come il disaccoppiamento termico dal tubo di scappamento, testimoniano i più alti standard di qualità.

Gli esclusivi accenti visivi nella parte posteriore della nuova BMW X3 possono essere caratterizzati anche dalla scritta M "X3" in nero lucido. Per il veicolo M Performance è disponibile anche la scritta "M50" in nero lucido.

Ruote fino a 22 pollici

Un altro fiore all'occhiello della gamma di accessori per la nuova BMW X3 sono i cerchi in lega M Performance ottimizzati per il peso nella misura di 22 pollici. Il set completo di ruote estive è offerto esclusivamente nella finitura opaca Bicolour Jetblack. I cerchi in lega leggera con design a Y hanno un aspetto particolarmente esclusivo grazie agli elementi torniti lucidi sul corno esterno e al centro.

BMW BMW X3 (2024) mit BMW M Performance Parts

Inoltre, i cerchi in lega leggera M Performance da 20 pollici con design a razze a Y nel colore Jet Black opaco sono offerti come set di ruote completo sia per l'estate che per l'inverno. I set di ruote supplementari possono essere riposti in modo ottimale nelle borse per pneumatici M Performance. Le maniglie rinforzate facilitano il trasporto delle ruote all'interno.

L'autentico stile sportivo viene portato anche nel vano piedi della nuova BMW X3 con i copripedali M Performance in acciaio inossidabile. I tappetini M Performance sono il complemento ideale. Il set di quattro pezzi conferisce ulteriori accenti sportivi con la scritta M Performance ricamata, il bordo in similpelle, le cuciture decorative in colori contrastanti e la fascia cucita nei colori BMW M.

La custodia per chiavi M Performance trasmette un sottile accenno di passione per le prestazioni anche all'esterno del veicolo, grazie a un mix di materiali in Alcantara e pelle effetto carbonio. La custodia personalizzata protegge la chiave del veicolo dai graffi ed è dotata di pratiche aperture per tutti i tasti funzione.