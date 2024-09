Di auto wrapparte, con la carrozzeria ricoperta da speciali pellicole, ne abbiamo viste tante negli anni. Colori sgargianti, fantasie di ogni tipo, scritte, addirittura velluto e via dicendo. Personalizzazioni per tutti i gusti. Dobbiamo però ammettere che quello fatto da Yiannimize su una Koenigsegg Agera N non lo avevamo mai visto.

L'hypercar svedese infatti è stata avvolta in una speciale carta da parati firmata da Divine Savages, azienda britannica specializzata in arredi di lusso, e consegnata al concessionario ufficiale Koenigsegg per il Regno Unito SuperVettura, che ha commissionato il lavoro. Il risultato lo potete vedere nelle foto e nel video qui sotto.

Hypercar da interni

Se già la Koenigsegg Agera N rappresenta una versione speciale della Agera - rappresenta di fatto una one-off, con parti derivate da varie versioni speciali come gli specchietti della One:1, cerchi in fibra di carbonio e grafiche dedicate - con questa wrappature diventa ancora più unica. Qualcuno potrebbe obiettare che il motivo floreale bianco e blu che ricopre quasi tutta la fibra di carbonio della carrozzeria, lasciando libera unicamente la parte centrale del cofano anteriore, mal si sposi con le caratteristiche tecniche dell'hypercar. Di certo però non sfigurerebbe nel salotto di un qualche ricco lord inglese.

Yannimize Koenigsegg Agera N wrappata con carta da parati

L'intero processo di wrappatura è stato documentato in un video, dove gli uomini di Yiannimize non hanno chiaramente perso l'occasione per effettuare qualche giro su strada, sfoggiando la strana Agera N e la sua carta da parati.

Presentata in anteprima mondiale al Salon Privé di Blenheim Palace (28-31 agosto) la Agera N con la carta da parati ha un valore stimato di circa 3 milioni di sterline (3,56 milioni di euro) e meccanicamente non ha subito modifiche. A muoverla ci pensa quindi il solito V8 di 5 litri da 1.140 CV, capace di portarla fino a circa 400 km/h di velocità massima.