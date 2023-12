La nostra...anzi, la vostra Crew Car è ufficialmente pronta per essere svelata. Un momento...come "la vostra Crew Car"? Eh si, perchè come oramai sapete da tempo, ogni anno abbiamo bisogno di un'auto di appoggio per le nostre produzioni video o per le nostre trasferte, e come ogni anno decidiamo di personalizzarla.

Per il 2024 però, abbiamo deciso di rendervi partecipi, facendovi scegliere quella che è la livrea personalizzata, sfruttando un vero e proprio gaming su Instagram. Oggi è il grande giorno, finalmente la potete vedere nella sua veste completa! Andiamo però con ordine a ritroso, così possiamo raccontarvi tutto sulla nostra compagna d'avventura.

Ecco la livrea vincente!

Il gioco è stato semplice quanto efficace: ogni settimana, a partire dal mese di settembre, abbiamo pubblicato una Storia Instagram tramite la quale la nostra community ha potuto comporre una livrea definitiva che sarebbe stata poi wrappata a tempo debito.

Tre candidate a disposizione: Wave blu, Polygon white, Polygon blu.

Ecco, alla fine delle votazioni, conclusasi il 3 ottobre, la livrea vincitrice è stata la Polygon White, con un distacco di appena 47 voti rispetto alla Wabe blu e 70 sulla Polygon blu.

Insomma, avete apprezzato i tratti sagomati e marcati dei poligoni in veste bianca.

E dobbiamo dire che anche noi abbiamo apprezzato non poco questa scelta!

A quel punto, ci siamo recati dagli amici di 3M dove abbiamo potuto dare vita alla livrea tramite sapiente lavoro di wrapping.

La protagonista: la Toyota Rav4 plug-in

La protagonista, nemmeno a dirlo, la conoscete già, è la Toyota RAV4 plug-in. Una scelta chiara, a valle delle progenitrici che l'hanno anticipata e che, ognuna a modo proprio, ha prestato servizio negli anni: dal Peugeot Traveller del 2017 al Ford Turneo Custom del 2018, dalla Seat Alhambra del 2019 per poi arrivare alla Land Rover Discovery del 2021.

Ora, la scelta della Redazione è ricaduta sulla Toyota RAV4 plug-in, per avere un'auto che potesse abbinare il bisogno di spazio per caricare attrezzature e realizzare anche riprese in condizioni di traffico, ma anche per raggiungere le zone più impervie e sperdute.

Ah, ovviamente l'elettrificazione è l'asso nella manica, considerando come in città, in questa maniera, possiamo sfruttare circa 100 km con una carica. Mica male quando si tratta di fare riprese nel traffico, o nel caso in cui dovessimo sostare su un parcheggio con striscia blu.

Il Noleggio KINTO One

Come anticipato già precedentemente però, lei è la prima Crew Car di Motor1.com che abbiamo voluto con un noleggio a lungo termine attraverso il servizio KINTO One di Toyota. Come funziona? E' molto semplice.

Si tratta di un programma che permette di scegliere un modello tra vetture Toyota e Lexus. Dunque si parla sempre di gamma elettrificata e, tra l'altro, include anche i veicoli commerciali.

Tramite sito o app, si seleziona l'auto che si preferisce in base alle proprie esigenze o necessità, si stabilisce il chilometraggio e la durata del noleggio - che varia da 12 a 72 mesi - e si può valutare se prevedere un anticipo o anche ulteriori servizi addizionali.

Il noleggio KINTO One comprende snfatti sempre servizi come la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione (RCA, Kasko, Furto e Incendio ed Eventi Naturali), l’assegnazione di un veicolo sostitutivo, l’assistenza stradale 24/7 e il supporto amministrativo per la burocrazia come multe, bollo e messa su strada.

Tra i servizi aggiuntivi con cui chiunque può pensare di personalizzare la propria l’offerta ci sono, tra gli altri, il cambio gomme stagionale con deposito degli pneumatici e le carte carburante di vari operatori.

Va detto che KINTO One abbina anche una Customer Experience di livello grazie al servizio della rete di concessionari Toyota e Lexus, in grado di assistere il cliente in ogni fase del processo con personale dedicato.

Per provare a configurare l’offerta del modello che più interessa, si può andare direttamente sul sito di KINTO One.

Inoltre KINTO offre 5 servizi ulteriori: dalle formule di noleggio a breve e lungo termine, pensate sia per i privati sia per le flotte aziendali, alle soluzioni di car sharing su misura per la città; dal carpooling aziendale, dedicato alle aziende che desiderano trasformare il tragitto casa-lavoro dei dipendenti in un momento di condivisione, all’app di mobilità per acquistare servizi di trasporto pubblico e privato, prenotare i taxi e pagare il parcheggio, fino ad arrivare al servizio di noleggio mensile flessibile.