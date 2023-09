Finite le vacanze, settembre è il mese dei nuovi propositi. Noi di Motor1.com cominciamo col botto, comunicando ufficialmente la nostra nuova Crew Car, una Toyota RAV4 plug-in che si unirà al nostro team di giornalisti e videomaker per la prossima stagione durante le trasferte in lungo e in largo per l’Italia e non solo.

È la prima volta che Motor1.com sceglie una Crew Car a noleggio. Nello specifico, si tratta di una formula a lungo termine offerta da KINTO, il terzo brand globale del gruppo Toyota dedicato ai servizi di mobilità.

In realtà la presentazione ufficiale della Crew Car avverrà più avanti, quando sarà svelato l’aspetto definitivo scelto proprio da voi che siete i nostri affezionati utenti e che, quindi, fate parte della Crew di Motor1.com a tutti gli effetti.

Ecco come potete aiutarci a configurarla.

La personalizzate voi su Instagram

La dinamica è semplice: ogni settimana pubblichiamo sul profilo Instagram di Motor1.com una storia tramite la quale la nostra community potrà divertirsi e sbizzarrirsi nello scegliere uno stile per la livrea e tanti altri dettagli di personalizzazione.

Alla fine del nostro social game vedremo quali design e caratteristiche hanno ottenuto più preferenze e poi si passerà all’azione con la realizzazione del wrapping selezionato e con l’installazione delle varie componenti. Non resterà, a quel punto, che presentarvi ufficialmente la Crew Car definitiva, proprio come è stata scelta direttamente da voi utenti, con un evento vero, reale, in cui potrete incontrare lei e, ovviamente, noi: più "crew car" di così!

Dunque, prendete nota: il social game comincia sul nostro profilo Instagram il 19 settembre e gli appuntamenti successivi sono fissati per i martedì successivi, 26 settembre e 3 ottobre.

Perché la Toyota RAV4 plug-in?

Negli anni, nel garage di Motor1.com si sono susseguite tante Crew Car. Ognuna di loro ha prestato servizio con onore e nel migliore dei modi: dal Peugeot Traveller del 2017 al Ford Turneo Custom del 2018, dalla Seat Alhambra del 2019 per poi arrivare alla Land Rover Discovery del 2021. Ora, la scelta della Redazione è ricaduta sulla Toyota RAV4 plug-in.

La Crew Car di Motor1 per il 2023

Le motivazioni sono presto dette: abbiamo sempre bisogno di spazio per il team di produzione video e la loro attrezzatura e, spesso, attraversiamo l’Italia in condizioni climatiche avverse e in location sperdute; dunque, poter contare su una trazione integrale intelligente non è roba da poco.

Allo stesso tempo, facendo base a Roma, è utile sfruttare l’efficienza energetica della RAV4 plug-in che può contare su un’autonomia in elettrico che si avvicina ai 100 km e su consumi ridotti anche a batteria scarica. Senza considerare i vantaggi di cui gode un’auto ibrida nella Capitale, come per esempio i parcheggi gratuiti.

Come funziona il noleggio a lungo termine KINTO One

Come anticipato, è la prima Crew Car di Motor1.com che viene noleggiata a lungo termine attraverso il servizio KINTO One di Toyota. Come funziona?

Il programma consente di scegliere un modello della gamma elettrificata più ampia e più multitecnologica che c’è e che include anche i veicoli commerciali, visto che si parla sia di vetture Toyota che Lexus.

Dopo aver selezionato l’auto più adatta alle proprie esigenze e aver stabilito il chilometraggio e la durata del noleggio (da 12 a 72 mesi), si può decidere se prevedere o meno l’anticipo e ulteriori servizi addizionali.

Il noleggio KINTO One comprende sempre servizi come la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione (RCA, Kasko, Furto e Incendio ed Eventi Naturali), l’assegnazione di un veicolo sostitutivo, l’assistenza stradale 24/7 e il supporto amministrativo per la burocrazia come multe, bollo e messa su strada.

Tra i servizi aggiuntivi con cui personalizzare l’offerta ci sono, tra gli altri, il cambio gomme stagionale con deposito degli pneumatici e le carte carburante di vari operatori. A tutto questo KINTO One abbina una Customer Experience di livello grazie al servizio della rete di concessionari Toyota e Lexus, in grado di assistere il cliente in ogni fase del processo con personale dedicato. Per provare a configurare l’offerta del modello che più interessa, si può andare direttamente sul sito di KINTO One.

Il nome KINTO deriva dalla parola giapponese Kintoun cioè Nuvola volante

Inoltre KINTO offre una gamma di 5 servizi che vanno dalle formule di noleggio a breve e lungo termine, pensate sia per i privati sia per le flotte aziendali, alle soluzioni di car sharing su misura per la città. Dal carpooling aziendale, dedicato alle aziende che desiderano trasformare il tragitto casa-lavoro dei dipendenti in un momento di condivisione, all’app di mobilità per acquistare servizi di trasporto pubblico e privato, prenotare i taxi e pagare il parcheggio, fino ad arrivare al servizio di noleggio mensile flessibile.