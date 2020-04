Per questa edizione speciale dell'hypercar svedese si tratta della seconda volta sul mercato negli ultimi 12 mesi. Circa un anno fa, infatti, questa Koenigsegg Agera RS Draken, esemplare unico all'interno di un'altrettanto speciale serie limitata in 25 esemplari, era in vendita presso la concessionaria Lamborghini di Newport Beach.

Per qualche ragione, adesso è di nuovo in vendita nel salone di iLusso, un rivenditore di auto esotiche in California, con circa 400 km in più rispetto a prima. Il contachilometri adesso segna 3.088 km e anche se non è stata resa nota alcuna cifra in merito al prezzo è probabile che per un modello del genere la richiesta possa superare i 2 milioni di dollari (pari a circa 1,8 milioni di euro).

La Serie RS

La Casa di Ängelholm ha costruito solo 25 esemplari di questa serie speciale e solo un quinto di questi, a quanto pare, ha raggiunto gli Stati Uniti. Il primo proprietario di questa versione, battezzata Draken (drago), ha scelto una finitura in carbonio lucido a vista per la carrozzeria, rifinita con accenti bianchi e rossi. Il kit è completato dalle ruote in fibra di carbonio che la stessa Koenigsegg produce, per un look davvero estremo.

Sotto il cofano

A spingere l'Agera RS c'è il V8 5,0 litri bi-turbo, che in questo caso, grazie ad un upgrade a pagamento, è stato portato al rapporto One:1, dove la potenza tocca quota 1.341 CV (1 CV per ogni chilogrammo dell'auto).

Si tratta della stesso powertrain di un'altra Agera RS che dimora negli States. Questo modello di colore rosso è passato agli onori delle cronache per aver detenuto il record di velocità qualche anno fa, dopo il run del 2017 che l'ha incoronata come auto di produzione più veloce del mondo grazie ai 447,19 km/h raggiunti.