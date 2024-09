Sta arrivando la nuova Bentley Flying Spur, quella che promette di alzare ulteriormente l'asticella non solo in termini di lusso, ma anche per quanto riguarda le prestazioni. Con la nuova generazione infatti l'ammiraglia della Casa inglese dirà addio al W12 per fare spazio al più piccolo powertrain plug-in con al centro il V8 biturbo di 4 litri unito a un elettrico, per un totale di 782 CV e 1.000 Nm di coppia.

Numeri da super sportiva che muoveranno forme rinnovate, anticipate da un video teaser che trovate qui sotto, ad anticipare il debutto previsto per il 10 settembre 2024.

Stile di famiglia

I pochi frame permettono di dare una prima occhiata al frontale della nuova Bentley Flying Spur, fedele alla classica impostazione composta da gruppi ottici tondeggianti sistemati ai lati della grande calandra, dominata dall'immancabile "B" alata sulla sommità del cofano.

La foto che vedete in copertina mostra invece il posteriore della rinnovata ammiraglia di Bentley, caratterizzati dalla firma luminosa che forma la lettera B.

Non ci sono immagini degli interni della Flying Spur di nuova generazione che, immaginiamo, saranno il non plus ultra del lusso, con pelle a profusione interrotta da legno, fibra di carbonio e altri materiali ricercati. Spazio poi alla fantasia (e al budget) per personalizzarli a piacere.

La Flying Spur 2024 sarà anche la prima di sempre a potersi muovere in modalità puramente elettrica, fino a un massimo di 70 km, in modalità 100% elettrica per un'autonomia totale - calcolata secondo il ciclo WLTP - di 800 km.