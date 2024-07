Dopo oltre 100.000 unità, Bentley ha prodotto (a mano) in questi giorni l'ultimo motore W12 nello stabilimento di Crewe. L'iconico motore è stato montato per l'ultima volta nella Bentayga, nella Continental GT e nella Flying Spur.

Il segreto del suo successo? Il fatto di essere più corto del 24% rispetto a un motore V12 convenzionale ed essere dotato di sistemi di aspirazione, scarico, sovralimentazione e intercooler sviluppati direttamente dagli ingegneri Bentley.

La fine con l'edizione speciale

Nella Continental GT di prima generazione, il W12 anglo-tedesco era capace di sviluppare fino a 552 CV di potenza ed era composto da oltre 2.600 singole parti, per un assemblaggio che richiedeva fino a 7 ore.

A distanza di oltre 20 anni viene ora sostituito dal nuovo powertrain V8 ibrido plug-in che ha debuttato sulla nuova Continental GT, con ben 782 CV di potenza e 1.000 Nm di coppia.

Bentley L'ultimo motore Bentley W12 è costruito a mano a Crewe Bentley L'ultimo motore Bentley W12 è costruito a mano a Crewe La Bentley Continental GT di precedente generazione

Per celebrare la fine della produzione del W12 la Casa inglese ha dato vita a un'edizione limitata di 120 esemplari chiamata "Speed Edition 12" per Bentayga, Continental GT, Continental GTC (la cabrio) e Flying Spur, tutte dotate di targhette identificative, sedili con rivestimenti dedicati, cruscotto con legno intarsiato a mano e un modellino in scala del blocco motore a corredo.

Bentley L'edizione speciale Speed Edition 12

Andreas Lehe, membro del Consiglio di amministrazione per la produzione di Bentley Motors, ha commentato: