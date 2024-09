La Pagani Zonda è da sempre il sogno di molti appassionati di auto. Un sogno molto costoso, reso ancora più unico dalle innumerevoli personalizzazioni che potevano essere richieste all'atelier di San Cesario sul Panaro in fase d'ordine dai facoltosi clienti, che potevano arrivare a creare in alcuni casi delle vere e proprie one off.

Ed è proprio questo il caso della Pagani Zonda 760 Roadster "Diamante Verde", forse una delle Zonda più uniche di tutti i tempi, con carrozzeria interamente in fibra di carbonio verniciata in verde smeraldo e abbinata a interni in pelle e Alcantara. Un'auto molto speciale che di recente è stata messa in vendita su Mechatronik.de e, a tutti gli effetti, potrebbe valore fino a 10 milioni di euro. Scopriamo come è fatta.

Ordine su commissione

La Pagani Zonda "Diamante Verde" è stata commissionata da un facoltoso collezionista privato di Pagani che, partendo da una Roadster standard, ha scelto di portare il concetto di personalizzazione su un nuovo livello.

Il progetto è stato completato nel 2017 e il nome "Diamante Verde" richiama proprio la brillantezza e la rarità del gioiello, unico nel suo genere proprio come questa speciale hypercar one off.

Mechatronik.de Pagani Zonda 760 Roadster "Diamante Verde"

Le linee aerodinamiche e l'attenzione ai dettagli, tipiche delle creazioni di Horacio Pagani, in questo caso sono state completate da un telaio alleggerito e dalla verniciatura in verde smeraldo scelta per la carrozzeria in fibra di carbonio, abbinata a interni interamente rivestiti in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto verde e numerosi altri dettagli in materiale composito.

Ovviamente sotto alla carrozzeria in fibra di carbonio verde smeraldo trova posto il leggendario V12 AMG da 7,3 litri, capace di erogare in questa speciale configurazione oltre 760 CV.

Mechatronik.de Pagani Zonda 760 Roadster "Diamante Verde" Mechatronik.de Mechatronik.de

In vendita in Germania

Come detto, la Pagani Zonda 760 Roadster "Diamante Verde" è attualmente in vendita in Germania presso il rivenditore Mechatronik. Il prezzo è al momento riservato e per fare un'offerta concreta l'agenzia invita a contattare direttamente il proprio venditore di riferimento.