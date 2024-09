Lancia si espande in Europa. Il marchio, che si vende in Italia, Belgio e Olanda, adesso che è in pieno "Rinascimento" è tornato in Francia e Spagna "con un piano solido e strutturato" e "una rete di showroom che sarà completata in entrambi i paesi entro la fine del 2025".

A fare da apripista è la nuova Lancia Ypsilon, che sarà disponibile in Francia e Spagna a partire da ottobre 2024 in versione elettrica e ibrida, con una gamma composta da tre allestimenti.

Non chiamatela "concessionaria"

A quasi un anno e mezzo dall'inaugurazione del primo showroom pilota a Milano, la nuova corporate identity del marchio Lancia è diventata realtà anche in Francia e in Spagna, con l'apertura del primo showroom del marchio in questi due paesi e non si tratta di una "concessionaria" alla vecchia maniera ma di "Casa Lancia".

"Tutti questi concessionari saranno caratterizzati con la nuova corporate identity del marchio, che riflette i quattro pilastri alla base del piano strategico decennale del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo", ha spiegato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

Il piano prevede in Francia l'apertura di 25 showroom entro il 2025, di cui circa 15 entro la fine del 2024, supportati da una rete di 80 punti di assistenza Lancia. In Spagna, nel 2024, Lancia inaugurerà i suoi primi 10 showroom con 19 punti di assistenza post-vendita, situati nelle principali città- del paese. Nel 2025 Lancia amplierà la propria rete distributiva spagnola con l’apertura di ulteriori 10 showroom.

Lo showroom Lancia a Barcellona

Una nuova identità

Come sono questi showroom? In essi Lancia vuole accogliere i clienti con un'atmosfera elegante tutta italiana e li fa accomodare in un'area dedicata detta SALA, dove possono trovare un esperto del marchio.

Lancia Lancia apre il primo showroom a Parigi e Barcellona

Tutti gli arredi sono stati studiati con cura e anche firmati da Cassina, il noto brand che ha anche lavorato all'edizione speciale della nuova Ypsilon. Ogni showroom è completato da aree dedicate alla consegna dei veicoli e ai servizi post-vendita e la customer experience si può iniziare da casa accedendo al configuratore per poi contattare online i consulenti di vendita specializzati del marchio Lancia.