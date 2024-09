La Lancia Thema viene presentata al pubblico nel novembre del 1984, ma la sua storia inizia alcuni anni prima, nel 1978. All'epoca, infatti, il Gruppo Fiat, proprietario della Lancia, decide di sviluppare una piattaforma comune per più marchi presenti all'interno dell'azienda.

Nota come "Tipo 4", viene ideata per essere la base dell'Alfa Romeo 164, della Fiat Croma e della Saab 9000 con un ambizioso obiettivo: creare una gamma di berline di fascia alta che potesse competere con i migliori modelli tedeschi.

Il design della Thema viene curato dalla Italdesign di Giorgetto Giugiaro, che riesce a combinare linee pulite e moderne con un'attenzione particolare ai dettagli, elemento distintivo delle berline Lancia.

Quattro marchi, un progetto

Il nome del progetto "Tipo 4", in particolare, viene sviluppato nel profondo da Saab e Lancia contemporaneamente. Mentre Saab punta al mercato statunitense con la 9000, però, Lancia cerca di dare vita a un successore della Beta e della Gamma sul mercato italiano ed europeo.

Fiat e Alfa Romeo, poi, completano il quartetto, con la Croma che viene studiata per sostituire l'Argenta, basata sulla 132 del 1972 e con l'Alfa Romeo 164 idea per succedere all'Alfa 90.

Lancia Lancia Thema 8.32 1.Serie (1986-1988)

Una storia italiana

La storia della Thema, in ogni caso, inizia nel 1984, 40 anni fa, quando l'auto viene presentata alla stampa in un evento a Vienna nel mese di ottobre e al pubblico al Salone dell'Auto di Torino nel novembre dello stesso anno.

Battezzata internamente Y9, inizialmente si tratta solo di una una berlina disegnata da Giugiaro, che nel 1986 viene seguita dalla Thema Station Wagon, abbreviata in S.W. e disegnata da Pininfarina. In piccola serie, negli anni successivi, poi, viene prodotta anche una berlina con passo allungato per "rappresentanza", di cui però ne vengono costruiti solo 27 esemplari.

Lancia Lancia Thema S.W. 2.0i.e. 16v (1989-1992) Lancia Lancia Thema 2.8 V6 Limousine langer Radstand (1984-1988)

Parlando di motori, Lancia costruisce la prima serie della Thema tra il 1984 e il 1988, proponendo inizialmente quattro powertrain diversi. Due di essi sono composti dal quattro cilindri DOHC aspirato o turbo da 2,0 litri con otto valvole e potenze, rispettivamente da 120 CV e 165 CV.

Il modello più costoso, invece, è inizialmente la Thema V6, con un motore trasversale a sei cilindri da 150 CV e 2.849 cc, alla quale si aggiunge, in seguito, la versione diesel da 2.445 cc e 100 CV di potenza.

Lancia Lancia Thema 2.0 i.e. Turbo Kat. 1.Serie (1987-1988)

Una Lancia con motore Ferrari

Nel 1986 arriva, poi, la Lancia Thema 8.32, la vera protagonista del listino ancora oggi molto ambita. Il motore V8 a 32 valvole viene preso direttamente dalle Ferrari, in particolare dalla 308 GTB Quattrovalvole, rispetto alla quale, però, viene rielaborato per l'uso nella Lancia Thema.

Esternamente, questa Thema si distingue per la griglia del radiatore in acciaio inossidabile e alluminio e per le ruote a cinque razze con disegno Ferrari. Una striscia di rifinitura rossa e gialla dipinta a mano all'altezza della linea di cintura e la particolarità di poter estendere elettricamente un alettone posteriore dal cofano del bagagliaio.

Lancia Lancia Thema 8.32 1a serie (1986-1988) Lancia Lancia Thema 8.32 2.Serie (1988-1992) Lancia Lancia Thema 8.32 Motor 2. Serie (1988-1992)

Gli interni sono rivestiti in pelle o Alcantara di Poltrona Frau e legno di radica. È inoltre presente un telaio regolabile elettricamente e, a richiesta, sedili posteriori individuali regolabili.

La prima serie dell'8.32 senza catalizzatore con 215 CV viene venduta in Germania a partire dall'estate del 1987 e fino alla fine del 1988, seguita dalla seconda serie con catalizzatore e 205 CV fino alla metà del 1992.

Lancia Lancia Thema 8.32 2.Serie (1988-1992)

Importante lifting nel 1988

La seconda serie della Thema viene presentata al Salone di Parigi nel settembre 1988. I nuovi motori da 2,0 litri a 16 valvole sostituiscono i precedenti motori a 8 valvole e aumentano la potenza erogata a 147 CV (108 kW) nella Thema 16v ad aspirazione naturale e a 185 CV (136 kW) nella Thema turbo 16v. Il motore a otto valvole da 2 litri, che ora produce 117 CV (86 kW), continuerà a essere offerto per la Thema i.e. modello base.

Lancia Lancia Thema 2.8 V6 cioè 2.Serie (1988-1990)

Il motore a 6 cilindri da 147 CV (108 kW) della Thema V6 viene solo leggermente rivisto. Il motore diesel della Thema turbo ds, invece, viene aumentato leggermente di cilindrata fino a 2.499 cc.

Lancia apporta una serie di piccole modifiche estetiche per rinfrescare l'aspetto della Thema. Il frontale, infatti, viene dotato di una griglia del radiatore più appariscente, con barre verticali anziché orizzontali, e gli indicatori di direzione sono stati riposizionati sotto i fari principali, dove si trovano sotto lenti orizzontali di colore scuro. Nella parte posteriore, tutti i badge del modello vengono rimossi, gli indicatori di direzione e le lenti delle luci di retromarcia sono ora colorate di rosso.

Infine, sono state ridisegnate le modanature laterali di protezione, le minigonne laterali, i copriruota e i cerchi in lega a 8 razze. Anche la station wagon e la 8.32 vengono sottoposte nello stesso anno a un lifting simile. Con cinque motorizzazioni per la berlina, tre per la S.W. (i due motori a benzina a 16 valvole e il turbodiesel) e la 8.32, la gamma Thema è ora composta da nove modelli diversi.

Lancia Lancia Thema S.W. 3.Serie (1992-1995)

Inoltre, i motori a benzina a 4 e 6 cilindri vengono prodotti anche in versioni con marmitta catalitica e potenza leggermente ridotta, per poterli vendere sui mercati in cui tale equipaggiamento è obbligatorio.

La produzione della Thema viene interrotta nel 1994, quando Lancia si ritira completamente anche dai mercati con guida a destra (compreso il Regno Unito) in risposta al calo delle vendite.