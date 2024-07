La Lancia Ypsilon HF sarà disponibile a partire dal mese di maggio 2025, con motore elettrico, una potenza di 280 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Lo ha annunciato ufficialmente il CEO del marchio in persona, Luca Napolitano, che ha detto: "Stiamo decisamente scaldando i motori per il prossimo capitolo del nostro Rinascimento!”.

E così, mentre la nuova Lancia Ypsilon è ordinabile in concessionaria, Eugenio Franzetti, Lancia Corse HF Director, lavora al ritorno del marchio Lancia nei Rally e Miki Biasion racconta cosa si prova a guidare la Lancia Ypsilon Rally 4 HF e la nuova Ypsilon.

La prova speciale di Miki Biasion

Ieri vi abbiamo mostrato un video su Instragram con il sound di un motore "misterioso", oggi arrivano le foto di Miki Biasion che guida la Lancia Ypsilon Rally 4 HF. "Le prime sensazioni sono decisamente ottime - ha detto il pilota -. Abbiamo lavorato per migliorare le prestazioni della vettura, mettendo a punto diversi parametri: risposta del motore, provando diverse mappature; aderenza al terreno e tenuta di strada, lavorando su molle e ammortizzatori; frenata, perfezionando il sistema frenante, reattività del cambio, testando nuovi rapporti. Sono molto onorato di poter contribuire allo sviluppo sia di Ypsilon Rally 4 HF che della nuova Lancia Ypsilon HF, due modelli fondamentali nel piano del Rinascimento di Lancia".

Lancia Miki Biasion guida la Ypsilon Rally 4 HF La Ypsilon Rally 4 HF

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF è infatti impegnata, lo ricordiamo, per il ritorno ufficiale del marchio nel mondo del Rally in Italia nel 2025 (la categoria sarà la Rally 4, dove si sfidano le giovani prosemme). Dotata di trazione anteriore, con trasmissione meccanica a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico, la Lancia Ypsilon Rally 4 HF è equipaggiata con un 1,2 litri turbo 3 cilindri e 4 valvole per cilindro che sviluppa 212 CV.

Cosa pensa Biasion della nuova Ypsilon

Nello stesso giorno Biasion ha anche guidato la nuova Ypsilon ed ecco che cosa ha detto: "È un’auto cittadina molto agile e con grande facilità di manovra, che fa divertire anche un pilota di Rally come me, fra le curve di un percorso in collina e con prontezza di risposta in partenza al semaforo.

Nuova Lancia Ypsilon

Ottimo il comfort acustico, grazie al pacchetto di insonorizzazione creato ad hoc per un ambiente interno tipicamente Lancia, sempre accogliente, in qualsiasi condizione ci si trovi, anche su strade difficili, o anche quando guidi ad alta velocità".