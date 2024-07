Le piccole auto elettriche sono sempre più numerose. Dopo anni di debutti di modelli dalle dimensioni importanti - con prezzi non per tutte le tasche - ecco che l'elettrico inizia ad appropriarsi delle citycar. Auto nate per la città, capaci però anche di varcare i confini cittadini con autonomie non da lunghi viaggi, sufficienti però per godersi weekend fuori porta.

Come succede per la Fiat Grande Panda, una delle novità più attese del 2024, presentata lo scorso 11 luglio e pronta ad arrivare nelle concessionarie entro fine anno. Esattamente come la Hyundai Inster, crossover lungo meno di 4 metri, anch'esso fresco di presentazione. Così, in attesa di provarle su strada, eccole protagoniste di una sfida a ruote ferme.

Esterni

Fare i conti con dimensioni ridotte significa creare carrozzerie regolari nelle forme, che non sacrifichino l'abitabilità interna. Missioni portate a casa con successo da entrambe le concorrenti.

La Fiat Grande Panda ha linee squadrate, a richiamare la Fiat Panda di Giorgetto Giugiaro, tetto parallelo al terreno e lunotto quasi verticale. Molti elementi, assetto in primis, la portano nel segmento dei crossover da città, con protezioni in plastica sui profili e barre al tetto. Il design generale è decisamente di impatto e per nulla anomimo: la mascherina chiusa con motivi quadrati che riprendono le luci diurne le danno carattere, scritte e loghi Fiat e Panda sparsi qua e là sono un modo per "agganciarla" al passato.

Fiat Grande Panda Hyundai Inster

Anche la Hyundai Inster non "gioca" con linee particolarmente arzigogolate preferendo - come la Grande Panda - giocare a dinstinguersi principalmente per il frontale, caratterizzato anch'esso da luci con effetto pixelato, ben più sottili rispetto a quelle della concorrente, con al di sotto proiettori circolari con diametro generoso. Ritroviamo ancora una volta elementi da crossover, tra protezioni in plastica, skid plate e barre al tetto.

Modello Lunghezza Altezza Larghezza Passo Fiat Grande Panda 3,99 metri 1,57 metri 1,76 metri n.d. Hyundai Inster 3,82 metri 1,57 metri 1,61 metri 2,58 metri

Interni

La Fiat Grande Panda ha una tradizione ultra decennale da rispettare e i richiami alla Panda originale sono numerosi. Non per il design minimal - ma non spoglio - degli interni, quanto per elementi come il tascone davanti al passeggero anteriore, tipico della Panda anni '80. La plastica rigida domina incontrastata - per motivi di prezzo - ma gli assemblaggi paiono ben fatti. Dimensioni ridotte e prezzi bassi - ci arriveremo dopo - non comportano rinunce dal punto di vista tecnologico. La strumentazione digitale è da 10" mentre l'infotainment è visualizzato su un monitor ta 10,25". Non mancano piastra a induzione per la ricarica dello smartphone, climatizzatore automatico e varie prese USB.

A livello di spazio i quasi 4 metri sono sfruttati a dovere, con centimetri a sufficienza per chi siede dietro e 361 litri di bagagliaio.

Fiat Grande Panda, gli interni

Anche la Hyundai Inster non fa a meno di tecnologia da "grande" negli interni, con due monitor da 10,25" ciascuno per strumentazione e infotainment e vari pulsanti fisici per gestire climatizzazione e altre funzioni. Impostazione classica accompagnata, anche in questo caso, da plastiche rigide che danno però un buon feeling al tatto. Prese USB e da 12 Volt non mancano all'appello.

Per ora l'omologazione della Hyundai Inster è per 4 passeggeri che, grazie al divanetto posteriore scorrevole, possono godere di tanto spazio o lasciare che la capacità del bagagliaio passi da 238 a 351 litri.

Hyundai Inster, gli interni

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio Fiat Grande Panda 10" 10,25" 361/n.d. Hyundai Inster 10,25" 10,25" 238/1.059 litri

Motori

Se a livello di design e interni Fiat Grande Panda e Hyundai Inster sono tutto sommato sovrapponibili, quando si parla di motori il discorso cambia profondamente.

La Grande Panda infatti sarà disponibile sia con powertrain 100% elettrico da 113 CV e batterie da 44 kWh, sia con il 1.2 mild hybrid da 100 CV e cambio automatico. Merito della piattaforma multienergia Smart Car. Non ci sarà invece una versione puramente termica. L'autonomia dichiarata della Fiat Grande Panda elettrica è di 320 km, con ricarica in corrente continua fino a una potenza massima di 100 kW.

Fiat Grande Panda Hyundai Inster

La Hyundai Inster invece punta unicamente su motorizzazioni elettriche. A listino ce ne saranno due: 97 o 115 CV con batterie rispettivamente da 42 e 49 kWh con autonomia di 300 e 350 km circa. Niente motore termico, nemmeno elettrificato. C'è da dire che, utilizzando una versione modificata della piattaforma della Casper, la piccola coreana in futuro potrebbe montare il 1.0 turbo benzina. Per ora però non è previsto.

Modello Mild hybrid Elettrico Fiat Grande Panda 1.2 100 CV 113 CV 44 kWh Hyundai Inster n.d. 92 CV 42 kWH

115 CV 49 kWh

Prezzi

Il capitolo più importante: quanto costano le due piccole elettriche?

I prezzi della Fiat Grande Panda devono ancora essere ufficializzati ma, in occasione della conferenza stampa di presentazione, si è parlato di meno di 19.000 euro per la versione ibrida e 24.900 per l'elettrica. Come numerose concorrenti quindi il prezzo d'attacco rimane sotto la soglia psicologica dei 25.000 euro.

Esattamente come la Hyundai Inster: la piccola coreana punta infatti ad avere un prezzo d'attacco sotto i 25.000 euro per la versione con batterie da 42 kWh.