È passato più di un anno da quando Ford ha presentato la Mustang GTD, che ha debuttato con la promessa di una potenza di oltre 800 cavalli e un regime di 7.500 giri al minuto.

Ora abbiamo i numeri ufficiali e le statistiche reali sono ancora più impressionanti di quelle promesse inizialmente da Ford.

La Mustang di serie più potente di sempre

Il motore V-8 sovralimentato da 5,2 litri della Mustang GTD produce ora 826 CV e 900 Nm di coppia, diventando così la Mustang di serie più potente di sempre. Si tratta di una potenza per litro superiore a quella della Porsche 911 GT3 RS, che Ford cita espressamente. Inoltre, questa Mustang può raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

Gli ingegneri Ford hanno ottenuto queste impressionanti cifre di potenza installando una puleggia di sovralimentazione più piccola e rivedendo l'aspirazione e lo scarico. Il motore è inoltre dotato di un sistema di lubrificazione a carter secco, una novità assoluta per la Mustang, che consente di aumentare il regime massimo del motore di 100 giri/minuto, portandolo a 7.650 giri/minuto.

Cambio transaxle doppia frizione a 8 rapporti

Il rapporto di peso è quasi perfetto, 50-50, grazie al cambio transaxle a doppia frizione a otto rapporti nella parte posteriore. Un albero di trasmissione in fibra di carbonio trasferisce la potenza dal motore V-8 alle ruote, dove le sospensioni semiattive pushrod posteriori, visibili attraverso la paratia posteriore, tengono sotto controllo la situazione. L'assetto anteriore consiste in un layout a bracci corti e lunghi.

Ford mantiene il peso complessivo della vettura basso grazie all'uso estensivo della fibra di carbonio, che si trova sullo splitter anteriore, sul cofano, sui parafanghi, sulle soglie delle porte, sul tetto, sul cofano del bagagliaio e sul diffusore posteriore. Gli acquirenti possono migliorare ulteriormente l'aerodinamica e il peso della vettura con un pacchetto opzionale di prestazioni che aggiunge piani di immersione, un grande splitter, un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica e cerchi in magnesio da 20 pollici.

Obiettivo Nurburgring

Questi numeri dovrebbero aiutare Ford nel suo tentativo di percorrere il giro del Nurburgring in meno di sette minuti. Sarà un'esperienza di guida che probabilmente faranno in pochi. La casa automobilistica non ha rivelato quante ne produrrà, ma ha ricevuto oltre 7.500 richieste da parte di acquirenti interessati in soli 37 giorni.

Gli acquirenti interessati dovranno sborsare almeno 325.000 dollari (circa 293.000 euro al cambio attuale) per iniziare questa Mustang molto speciale.