Questa settimana Apple ha reso disponibile per il download iOs 18, il suo nuovo sistema operativo per iPhone e iPad. Gli aggiornamenti più importanti riguardano la schermata iniziale personalizzabile, il centro di controllo aggiornato e nuove funzioni per i messaggi. Ma non solo. Anche Apple CarPlay è stato rivisto in alcune parti.

I colleghi di Motor1 USA ci hanno subito messo le mani, utilizzando il monitor da 12,3" della Toyota Crown per effettuare alcuni test e scoprire meglio tutte le novità di Apple CarPlay.

Apple Intelligence (18.1)

Apple Intelligence (o AI) è il nome dell'intelligenza artificiale di Cupertino, presto disponibile sugli iPhone (inizialmente negli Stati Uniti, nel corso del 2025 anche in Italia). Non è quindi ancora disponibile con la prima versione di iOS 18, ma dovrebbe comparire nel prossimo aggiornamento 18.1. Sarà compatibile solo con iPhone 15 e iPhone 16.

Mappe Apple

Jeff Perez / Motor1

Se, come me, siete avidi utilizzatori di Apple Maps, noterete alcuni sottili cambiamenti nel design generale dell'app. Alcune icone si sono spostate e c'è una leggera cornice luminosa che le rende più visibili sullo schermo. Anche i marcatori di posizione sono leggermente più chiari grazie alla piccola riprogettazione dell'interfaccia. Onestamente, le foto non rendono giustizia: dal vivo le schermate sembrano molto più pulite.

Filtri colore

Jeff Perez / Motor1

Analogamente alle opzioni di filtro colore sul vostro smartphone, l'ultima versione di Apple CarPlay ha anche un'opzione per aggiungere filtri colorati allo schermo. Ciò significa che è possibile colorare l'intero display con un singolo filtro colorato (o in scala di grigi) per aiutare chi ha problemi di vista. È anche possibile attivare il "testo in grassetto" per una maggiore visibilità.

Controllo vocale Siri migliorato (18.1)

Uno dei cambiamenti più importanti riguarda Siri. Secondo Apple, il sistema di controllo vocale è ora "appositamente progettato per gli scenari di guida". Animazioni più grandi e luminose sullo schermo indicano che Siri è in ascolto; l'intero bordo dello schermo ora si illumina e pulsa quando Siri è attiva, invece di un piccolo cerchio alla base dello schermo. Sfortunatamente, questa nuova animazione non è disponibile da subito su iOS 18 e arriverà solo con il rilascio della versione 18.1, attualmente ancora in fase beta test.

Icona Home

Jeff Perez / Motor1

Piccolo ma importante aggiornamento, con iOS 18 Apple ha aggiunto una nuova icona Home ad Apple CarPlay. Invece di tre sottili rettangoli impilati l'uno sull'altro e di uno più grande a sinistra, ora c'è un unico rettangolo che riporta alla schermata principale di CarPlay. Il design a spirale è un divertente richiamo al pulsante Home dell'iPhone originale. Tenendolo premuto si attiva anche Siri.

Messaggi Contatti Foto

Jeff Perez / Motor1

Apple vuole rendere più semplice la messaggistica in auto. Per questo motivo a Cupertino hanno (finalmente) aggiunto le foto dei contatti accanto ai nomi nell'app di messaggistica e sui pop-up a schermo. Siri continuerà a leggere i messaggi di testo ad alta voce e vi permetterà di inviare messaggi con i comandi vocali, ma una rapida occhiata allo schermo ora vi mostrerà una foto della persona con cui state messaggiando.

Ritrovare i dispositivi smarriti

Jeff Perez / Motor1

Se avete un Apple Watch o degli AirPods collegati al vostro account "Trova", ora potrete rintracciarli tramite CarPlay. Basta chiedere a Siri "Trova i miei AirPods" per sapere dove si trova il dispositivo.Non si tratta di una nuova funzione per Apple (ovviamente), ma è la prima volta che è possibile farlo attraverso l'interfaccia CarPlay.

Modalità silenziosa

Jeff Perez / Motor1

Se tenete la suoneria del vostro telefono ad alto volume ma non volete che faccia rumore in auto, l'aggiornamento di CarPlay offre una nuova "modalità silenziosa". Andate su "Impostazioni", selezionate "Modalità silenziosa" e avrete la possibilità di adattare l'impostazione del vostro telefono o di attivare e disattivare completamente i suoni della suoneria.

Notifiche di riconoscimento sonoro (18.1, forse)

Se l'auto dietro di voi suona il clacson o si sentono le sirene dell'ambulanza in lontananza, Apple CarPlay ve lo dirà. Se andate in "Impostazioni" e "Accessibilità", potrete attivare la funzione "Riconoscimento del suono" che vi dà la possibilità di selezionare il clacson di un'auto, le sirene o entrambi. Una volta attivata, apparirà una notifica sullo schermo che vi avviserà della presenza di questi suoni esterni. I nuovi avvisi sono pensati per aiutare i conducenti con problemi di udito o per avvisarli delle sirene in arrivo. Purtroppo non sembra essere disponibile con iOS 18 (o potrebbe non essere disponibile negli Stati Uniti per il momento). Cercatelo su iOS 18.1.

Sfondi

Jeff Perez / Motor1

Apple CarPlay non è mai stato veramente personalizzabile in passato, ma con iOS 18 Apple offre una serie di nuovi sfondi tra cui scegliere. Premendo l'icona "Impostazioni", quindi cercando "Sfondi", è possibile scegliere tra quattro nuovi colori/modelli di sfondo. Passando dalla modalità chiara a quella scura, i gradienti cambieranno per migliorare la visibilità.

Apple dovrebbe rilasciare ulteriori aggiornamenti a CarPlay quando iOS 18.1 sarà disponibile nei prossimi mesi.