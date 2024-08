Apple Mappe arriva sui browser web di tutto il mondo. La sperimentazione inizia con la versione beta che può essere visitata da qualsiasi dispositivo.

Per il momento il servizio è solo in inglese e mancano ancora informazioni importanti come per esempio il traffico, ma si possono già vedere gli esercizi commerciali, bar e ristoranti e le stazioni di servizio.

Un passo importante

Apple Mappe è nato nel 2012 per i dispositivi della Mela Morsicata. L'azienda, nel corso di questi 12 anni, lo ha sviluppato costantemente aggiungendo funzionalità avanzate come la navigazione turn-by-turn, le indicazioni per i mezzi pubblici, la visualizzazione in 3D e le informazioni sul traffico in tempo reale, consolidando il servizio come possibile alternativa nel panorama dei servizi di mappe digitali e con l'obiettivo, sempre ben presente, di inseguire gli storici "colossi" di questo genere di servizi, ovvero Google Maps e Bing Maps.

Da questo punto di vista, lo sbarco su tutti i browser avvenuto nell'estate 2024, anche al di fuori di Safari, è un vero e proprio passo avanti per rendere fruibile il servizio da tutti nel mondo.

Apple Mappe Beta

Come usare Apple Mappe

Per accedere alla versione beta di Apple Mappe, è sufficiente visitare il sito web dedicato - per il momento solo in inglese - attraverso il quale è possibile farsi un'idea di massima su tutte le funzionalità che includerà la versione definitiva nei prossimi mesi, quando sarà rilasciata ufficialmente.

Il servizio, per il momento, è compatibile con Safari e Chrome su Mac e iPad, e con Chrome ed Edge sui PC Windows. Nel tempo il supporto verrà esteso ad altre lingue, browser e piattaforme, in base a quanto comunicato dall'azienda americana.